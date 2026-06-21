Getty Images Sport
Traducido por
«¡Cristiano, confiamos en ti pase lo que pase!» - Ronaldo recibe un mensaje de apoyo de un excompañero de la selección portuguesa en medio de las críticas por el Mundial
Alves responde a los detractores de Ronaldo
El exdefensa portugués Alves defendió a Ronaldo en redes sociales tras las críticas recibidas por el empate 1-1 contra la República Democrática del Congo.
El capitán, de 41 años y en su sexto Mundial, falló varias ocasiones en el debut del Grupo K en Houston y acabó en el ojo del huracán.
Alves, campeón de la Eurocopa 2016 con Ronaldo, publicó en Instagram: «¡Respeto: los ídolos son atemporales! Muchos hablan de fútbol sin haber hecho nada. Las críticas solo cuentan si quien las hace logra más. Cristiano, confiamos en ti pase lo que pase».
- Getty Images Sport
La frustración llega al límite en el Mundial
El respaldo de Alves llega en un momento delicado para Ronaldo, visiblemente alterado tras el empate con la República Democrática del Congo. El legendario delantero se retiró solo y frustrado del campo, mientras sus compañeros agradecían a la afición. Esta reacción reavivó el debate sobre su influencia en la plantilla de Roberto Martínez.
A pesar de la decepción del debut, Alves insiste en que el grupo debe hacer todo lo posible para que el cinco veces Balón de Oro conquiste el título colectivo. El defensa asegura que la carrera de Ronaldo merece la gloria de un Mundial, pese a los obstáculos que hoy frenan a la Seleção.
Un llamamiento para conseguir el título del Mundial
En una entrevista anterior con A BOLA, Alves animó a la selección nacional a luchar por el legado de su capitán. «Haced que Portugal sea campeón del mundo. Haced que Cristiano sea campeón del mundo, porque es un premio más que merecido. Me haría muy feliz que ganara este Mundial. Es un trofeo justo para su carrera, por todo lo que ha hecho por Portugal y por el mundo. Es un regalo por el que todos aquí vamos a animar y que deseamos con todas nuestras fuerzas. ¡Buena suerte!», afirmó.
La búsqueda del trofeo por parte de Ronaldo sigue acaparando la atención en la concentración portuguesa. Aunque el delantero ha marcado en todas las ediciones anteriores del torneo en las que ha participado, actualmente encadena 10 partidos consecutivos sin ver puerta con su selección en grandes competiciones.
- Getty/GOAL
Portugal busca recuperarse
Martínez y su plantilla ya piensan en el segundo partido de la fase de grupos ante Uzbekistán. El técnico avisó de que un empate en estos primeros encuentros sería una «catástrofe», y la presión crece sobre cuerpo técnico y jugadores para ser más letales ante la portería rival.
Con las palabras de ánimo de Alves aún resonando, Ronaldo buscará silenciar a los escépticos y demostrar que su estatus de «atemporal» sigue siendo decisivo.
Portugal cerrará su paso por el Grupo K ante Colombia, con el sueño mundialista de su veterano capitán en juego.