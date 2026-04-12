Cristian Romero se retiró llorando tras chocar con Antonin Kinsky, en la derrota del Tottenham ante el Sunderland en el debut de Roberto De Zerbi

El incidente ocurrió poco después de que el Sunderland se adelantara con un disparo desviado de Nordi Mukiele. En un intento por recuperar un balón suelto, Romero recibió un empujón del delantero de los Black Cats, Brian Brobbey, y perdió el equilibrio, chocando con su portero, Antonin Kinsky.

El centrocampista del Sunderland Noah Sadiki hizo gestos frenéticos para que entrara el personal médico, mientras ambos jugadores del Tottenham permanecían en el suelo. El Stadium of Light guardó silencio mientras los fisioterapeutas los atendían durante varios minutos, y el portero suplente Brandon Austin se preparó para sustituir al renqueante Kinsky.



