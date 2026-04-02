AFP
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Cristian Romero admite que «no está pasando por su mejor momento» en el Tottenham, en medio de los rumores sobre su posible fichaje por la Liga
Romero se pronuncia sobre las dificultades del norte de Londres
El defensa argentino no ocultó su frustración por la situación actual en el Tottenham, aunque hizo hincapié en la necesidad profesional de «centrarse en el club» y recuperar su mejor forma. Estos comentarios dibujan el retrato de una figura clave cada vez más desilusionada, en un momento en el que, según se informa, despierta el interés del Real Madrid y del Atlético de Madrid.
Le dijo a Ole: «Para ser sincero, no estoy pasando por mi mejor momento allí. Pero, por encima de todo, tengo que ponerme las pilas, tengo que centrarme en el club ahora».
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Compromiso con la causa a pesar de la frustración personal
A pesar de reconocer su descontento, Romero se apresuró a destacar que sigue siendo profesional y está comprometido con sacar al club de la zona de peligro. Con un partido crucial contra el Sunderland a la vista, el defensa es consciente de que debe dejar a un lado sus sentimientos personales por el bien común de la plantilla de los Spurs, que lucha por la permanencia.
«Tengo que adoptar la mentalidad del Tottenham, intentar salir de la mala situación en la que nos encontramos y, como siempre hago, darlo todo en cada entrenamiento, en cada partido, e intentar seguir adelante», añadió. Para un club que acaba de nombrar a Roberto De Zerbi para arreglar el desastre dejado por sus predecesores, ese liderazgo desde la zaga será esencial.
Los grandes de La Liga se interesan por un fichaje para el verano
Según algunas informaciones, Romero estaría dispuesto a cambiar de aires, ya que anteriormente había señalado que fichar por un equipo de la primera división española sería su sueño. Recientemente admitió que le «encantaría» jugar en La Liga y, dado que la permanencia del Tottenham en la máxima categoría pende actualmente de un hilo, la posibilidad de que se marche este verano ha pasado de ser una mera posibilidad a una alta probabilidad. Si el club sufriera el impensable destino del descenso, mantener a un jugador de su calibre probablemente resultaría imposible.
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La enorme tarea que le espera a De Zerbi
De Zerbi ha aportado un rayo de esperanza a la afición del Tottenham, ya que, según se informa, el entrenador italiano se ha asegurado un control «al estilo de Sir Alex Ferguson» sobre las operaciones futbolísticas como parte de su acuerdo para incorporarse al club. Sin embargo, su primera tarea es gestionar un vestuario en el que figuras clave como Romero están sintiendo claramente la presión del declive del club.
De Zerbi tendrá que apoyarse en la calidad de Romero para consolidar una defensa que ha sido permeable durante gran parte de la temporada. Aunque el futuro a largo plazo del argentino sigue siendo una gran incógnita, el objetivo a corto plazo es único: la permanencia en la Premier League. Los Spurs volverán a la acción el 12 de abril, a domicilio, ante el Sunderland.