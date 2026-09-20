AFP
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Cristian Chivu exige una mejora «feroz» del Inter pese a la enérgica remontada ante la Roma
Chivu pide una mentalidad agresiva desde el pitido inicial
La afición de Inter a las remontadas dramáticas continuó en la capital, donde reaccionó para empatar 2-2, pero la naturaleza de la actuación llevó a Chivu a exigir más a sus jugadores. Por tercera vez esta temporada, el Inter se vio dos goles por detrás antes de encontrar su ritmo, una tendencia que el exdefensa está decidido a erradicar. Hablando tras el pitido final, Chivu dejó claro que, aunque el espíritu mostrado en la segunda parte fue digno de elogio, la falta inicial de intensidad era un motivo serio de preocupación.
«Empezaré por la segunda parte, ya que les dije a los jugadores lo que pensaba de eso durante el descanso y se queda entre nosotros», explicó Chivu. «Es la pura verdad, es lo que pienso, y estoy convencido de que ellos también lo saben. También se lo dije durante la semana».
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Eliminar la costumbre de ir a remolque en los partidos
La costumbre de empezar por detrás en el marcador se ha convertido en un tema recurrente para este Inter, y Chivu está decidido a que sus jugadores lleven la iniciativa en lugar de esperar a que una crisis les haga reaccionar. Cree que la plantilla posee las condiciones físicas y técnicas para dominar los partidos desde el pitido inicial, pero a menudo no consigue imponerse hasta que se ve contra las cuerdas.
Chivu profundizó en la barrera psicológica que su equipo necesita superar para convertirse en una fuerza más constante. «No debemos esperar y reaccionar, sino actuar desde el principio: tenemos lo necesario para jugar un cierto tipo de partido», continuó. «No parecemos feroces y grandes, pero lo demostramos cuando nos vemos por debajo y debemos hacerlo desde el inicio. Cuando un partido dura 100 minutos, hay que afrontarlo de la manera correcta; yo partiría de la reacción ante un equipo fuerte, que siempre puede ponerte en dificultades. Tenemos que corregir ciertas cosas, espero que todos hayamos entendido qué es lo que hay que mejorar».
Análisis de la evolución táctica de la Serie A
Más allá de los problemas específicos dentro de su propia plantilla, Chivu reflexionó sobre el cambiante panorama del fútbol italiano. Señaló que la liga está avanzando hacia un estilo más abierto y de alta intensidad, que recuerda a la Premier League. La introducción de nuevas reglas y de periodos más largos de tiempo efectivo de juego ha contribuido a que haya más partidos con muchos goles, algo que el técnico del Inter considera emocionante pese a los desafíos defensivos que plantea a los entrenadores. Sugirió que el fútbol moderno exige un nivel de concentración más alto durante toda la duración del partido.
«¿Partido al estilo de la Premier League? La calidad y la intensidad han mejorado. Jugamos de una manera más abierta, vamos por el buen camino. Las nuevas reglas han dado más vivacidad y han eliminado los tiempos muertos en los que alguien podía pensar en recuperar el aliento. Me gusta, también hay que aceptar que a veces los partidos pueden acabar 5-2, 5-3, 4-4. Será nuestro problema resolver ciertas cosas, pero me gustan estas cosas», señaló.
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Informe de progreso antes del parón internacional
Mientras la temporada nacional se detiene por el parón internacional, Chivu se tomó un momento para evaluar la situación general del Inter en comparación con la campaña anterior. A pesar de los problemas recurrentes en sus inicios de partido, el Inter está matemáticamente en una posición más fuerte que la que tenía a estas alturas el año pasado. Tras haber superado ya partidos complicados ante rivales de primer nivel como Nápoles y Roma, el técnico sigue siendo optimista y cree que están sentadas las bases para una temporada exitosa, siempre que mejoren su trabajo sin balón.
"Comparado con el año pasado a estas alturas de la temporada, estamos mejor y no olvidemos que ya nos hemos enfrentado en dos duelos directos a Nápoles y Roma. Sabemos que queda mucho camino por recorrer, muchas cosas en las que trabajar, pero me quedo con lo bueno que hicimos en la segunda parte. En el fútbol siempre hay dos fases, cuando tienes el balón y cuando no lo tienes. Debemos mejorar la fase en la que no lo tenemos", dijo Chivu.
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