La afición de Inter a las remontadas dramáticas continuó en la capital, donde reaccionó para empatar 2-2, pero la naturaleza de la actuación llevó a Chivu a exigir más a sus jugadores. Por tercera vez esta temporada, el Inter se vio dos goles por detrás antes de encontrar su ritmo, una tendencia que el exdefensa está decidido a erradicar. Hablando tras el pitido final, Chivu dejó claro que, aunque el espíritu mostrado en la segunda parte fue digno de elogio, la falta inicial de intensidad era un motivo serio de preocupación.

«Empezaré por la segunda parte, ya que les dije a los jugadores lo que pensaba de eso durante el descanso y se queda entre nosotros», explicó Chivu. «Es la pura verdad, es lo que pienso, y estoy convencido de que ellos también lo saben. También se lo dije durante la semana».