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Cristian Chivu asume la culpa mientras los fantasmas del Inter quedan al descubierto en un trepidante duelo de siete goles ante el Brujas
El entrenador del Inter asume toda la responsabilidad
La campaña europea del Inter ha sufrido un importante revés después de que una caótica derrota por 4-3 ante el Club Brujas dejara al equipo tocado en la fase de grupos de la Champions League. Es su segunda derrota continental consecutiva, un resultado que ha suscitado dudas sobre su solidez defensiva y su fortaleza mental. Chivu señaló la falta de equilibrio en la plantilla como la principal causa del desplome.
«En la Champions League somos conscientes de que algo no va bien, de que hay algo que arrastramos, pero yo soy el primer responsable porque no consigo encontrar el equilibrio adecuado», declaró a Sky Sport Italia.
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Una noche caótica en San Siro
El partido fue una montaña rusa de emociones, con mucha intensidad y un constante intercambio de golpes entre los dos equipos. El Inter mostró capacidad de resistencia para mantenerse en el encuentro durante los primeros 45 minutos, pero acabó sucumbiendo a una combinación de errores técnicos y falta de organización defensiva. Su incapacidad para replegarse en las transiciones resultó fatal ante un ataque del Brujas muy eficaz.
«Fue una buena primera parte por parte de los dos, con intensidad. Hicimos las cosas bien, pero luego concedimos un contraataque tras un córner. Hubo algunas acciones desfavorables en las que podríamos haber estado mejor organizados. Logramos volver a meternos en el partido al empatar antes del descanso y, en la segunda parte, empezamos bien, con dos ocasiones importantes de gol. Después, la frustración y las prisas nos hicieron perder las distancias. Nos fuimos hacia delante y nos olvidamos de volver, siempre llegábamos tarde y en la Champions League eso se paga», explicó Chivu.
Carencias tácticas y mentales
El análisis de Chivu apunta a que los problemas del Inter son tanto psicológicos como tácticos. El entrenador señaló que, cuando el marcador pasó a ser de 2-1, el equipo perdió por completo la compostura y dejó de lado las instrucciones previas al partido para buscar, de forma desesperada y desordenada, la manera de volver a meterse en el encuentro.
«A partir del 2-1, todo se desajustó. No tuvimos la claridad necesaria para mantener la calma y seguir el plan de partido, pero también hay que reconocer el mérito del Brujas, que, por su calidad técnica, intensidad y determinación, nos puso en muchas dificultades», admitió Chivu.
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Con la vista puesta en la recuperación
Pese al revés, Chivu insiste en que el Inter aún puede salvar su campaña en la Champions League si corrige sus errores recurrentes. Con seis partidos por disputar en la fase de grupos, todavía tiene tiempo para escalar posiciones en la clasificación, pero el margen de error se ha reducido considerablemente tras esta última derrota en casa.
«Hay mucho que hacer y en lo que trabajar a nivel táctico y también desde el punto de vista mental, donde hay que encontrar la actitud adecuada. Quizá podríamos haber ejecutado mejor lo que habíamos preparado; quizá yo debería haber transmitido más serenidad en el descanso, sin sobrecargarles. Debemos mejorar, pero sin perder toda la confianza que tenemos en nosotros mismos. Hay que interpretar mejor determinados momentos del partido», concluyó Chivu.
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