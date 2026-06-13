Crisis silenciosas que apagan el brillo de las estrellas... ¿Aprovechará Marruecos la confusión de Brasil?

Aunque la atención suele centrarse en Brasil, el debut de la «Seleção» ante Marruecos en el Mundial 2026 presenta circunstancias diferentes. especialmente por el gran progreso de la selección marroquí en los últimos años y su capacidad para competir con las potencias mundiales.

Los Leones del Atlas llegan con gran confianza tras sus recientes logros, entre ellos el histórico paso a semifinales en 2022, además de contar con jugadores que militan en los clubes europeos más importantes y que poseen amplia experiencia en partidos de alto nivel.

Además, Marruecos llega motivado tras vencer 2-1 a Brasil en Tánger en 2023, demostrando que puede competirle de tú a tú.

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Por su parte, Brasil llega al Mundial 2026 como la selección más laureada de la historia y una de las favoritas para recuperar el título que falta desde 2002, sin embargo, la realidad en la concentración de la «Seleção» no es tan idílica como sugiere la lista de estrellas lideradas por el veterano entrenador italiano Carlo Ancelotti.

La Canarinha arranca en el torneo bajo la incertidumbre sobre su capacidad para recuperar el prestigio, tras problemas técnicos y lesiones que han alertado a la afición y a la prensa en los últimos meses. ¿Podrá Marruecos aprovechar la situación y obtener un nuevo resultado positivo ante la Seleção?