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Loai Mohamed

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Crisis silenciosas que apagan el brillo de las estrellas... ¿Aprovechará Marruecos la confusión de Brasil?

Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos
World Cup
C. Ancelotti
Brasil
Marruecos
EE. UU.
Italia

No es oro todo lo que reluce... ¿Qué oculta la Roja antes de iniciar su camino en el Mundial 2026?

Aunque la atención suele centrarse en Brasil, el debut de la «Seleção» ante Marruecos en el Mundial 2026 presenta circunstancias diferentes. especialmente por el gran progreso de la selección marroquí en los últimos años y su capacidad para competir con las potencias mundiales.

Los Leones del Atlas llegan con gran confianza tras sus recientes logros, entre ellos el histórico paso a semifinales en 2022, además de contar con jugadores que militan en los clubes europeos más importantes y que poseen amplia experiencia en partidos de alto nivel.

Además, Marruecos llega motivado tras vencer 2-1 a Brasil en Tánger en 2023, demostrando que puede competirle de tú a tú.

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Por su parte, Brasil llega al Mundial 2026 como la selección más laureada de la historia y una de las favoritas para recuperar el título que falta desde 2002, sin embargo, la realidad en la concentración de la «Seleção» no es tan idílica como sugiere la lista de estrellas lideradas por el veterano entrenador italiano Carlo Ancelotti.

La Canarinha arranca en el torneo bajo la incertidumbre sobre su capacidad para recuperar el prestigio, tras problemas técnicos y lesiones que han alertado a la afición y a la prensa en los últimos meses. ¿Podrá Marruecos aprovechar la situación y obtener un nuevo resultado positivo ante la Seleção?

  • Resultados poco tranquilizadores a pesar de la abundancia de estrellas

    Sobre el papel, Brasil parece una de las selecciones más completas en cuanto a calidad de los jugadores y experiencia internacional, pero su rendimiento sobre el terreno de juego no ha estado a la altura de lo esperado en los últimos tiempos.

    La prensa local la criticó tras perder 4-0 contra Francia en marzo, y luego venció 2-1 a Egipto en un amistoso sin convencer, con goles surgidos más de errores rivales que de su propia claridad ofensiva.

    En las eliminatorias para el Mundial, la Seleção empezó con altibajos, pero luego se repuso y se clasificó en las últimas jornadas.

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  • Golpes sucesivos para Ancelotti

    Las dificultades de Brasil no fueron solo técnicas; también sufrieron lesiones que privaron a Ancelotti de varios jugadores clave antes del torneo.

    La temporada pasada, Rodrigo, Estevão y Éder Militão sufrieron lesiones que mermaron su forma física, y el cuerpo técnico recibió otro golpe cuando el lateral derecho Wesley se lesionó en el amistoso contra Egipto, lo que le excluyó del Mundial.

    Por ello, Ancelotti convocó al centrocampista del Atalanta, Ederson, para reemplazar a Wesley.

    La lesión de Raphinha generó incertidumbre, aunque finalmente se recuperó a tiempo.

    La mayor preocupación sigue siendo Neymar da Silva, máximo goleador histórico de Brasil, aún lejos de su mejor nivel. Ancelotti confirmó que Neymar no estará listo para el debut contra Marruecos y podría reaparecer solo en las eliminatorias, de llegar la Canarinha a esa instancia.

  • Una baja inesperada reduce las opciones en ataque

    Con Brasil afectado por lesiones y bajas, las decisiones técnicas de Ancelotti han generado polémica tras descartar a varios delanteros destacados.

    Entre los descartados más destacados se encuentran João Pedro, que brilló con el Chelsea; Antony, que ha recuperado su nivel con el Real Betis; y Richarlison, cuyo regreso a la selección pedían muchos analistas y aficionados.

    Estas ausencias limitan las opciones ofensivas de Ancelotti, especialmente porque Neymar no está al cien por cien y el nivel de otros jugadores ha bajado respecto a años anteriores.

  • Una nueva lesión agrava los problemas del centro de la defensa

    Las lesiones preocupan a Ancelotti, pero el lateral es su mayor reto antes del torneo.

    Durante décadas, Brasil aportó legendarios laterales como Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo o Dani Alves, pero hoy la situación ha cambiado.

    El propio Ancelotti lo reconoció en marzo: «Todo el mundo lo sabe, nos falta lo que nunca nos había faltado: los laterales. Brasil tenía laterales magníficos, pero ahora hay una especie de escasez».

    Desde su llegada, el italiano ha probado a 24 jugadores en las bandas buscando equilibrio, pero la lesión de Wesley días antes del debut complicó aún más sus planes.

    El lateral de la Roma, rápido y desequilibrante, encarnaba ese modelo, así que su baja se notó aún más.

    Sin él, Ancelotti apostará por Douglas Santos en la izquierda, mantendrá a Danilo y Alex Sandro, y podría usar a Bremer o Ibáñez en la derecha.

    Estas alternativas suman solidez defensiva, pero restan parte de la proyección ofensiva que siempre caracterizó a los laterales brasileños.

    Expertos atribuyen esta crisis a la partida temprana de talentos a Europa, lo que impide su formación en el fútbol local que durante décadas forjó la identidad de los laterales brasileños.

  • Marruecos tiene lo necesario para poner en aprietos al gigante

    Marruecos no llega como invitado pasivo: en los últimos años ha demostrado poder medirse a las potencias táctica, física y técnicamente.

    Los Leones del Atlas destacan por su solidez defensiva y su organización colectiva, lo que los convierte en una de las selecciones más difíciles de superar. Además, cuentan con jugadores capaces de marcar la diferencia en las transiciones rápidas y los contraataques, aspectos que pueden suponer una verdadera amenaza para una selección brasileña que adolece de algunos desajustes defensivos y de inestabilidad en los laterales.

    Su compenetración técnica puede aprovechar la búsqueda de fórmula de Brasil bajo Ancelotti, previa a las rondas decisivas.

  • ¿Oportunidad marroquí o regreso a Brasil?

    Pese a todo, hay que hablar de Brasil con cautela: mantiene estrellas capaces de decidir en cualquier momento y la experiencia de Ancelotti en grandes competiciones.

    Sin embargo, Marruecos se medirá a una versión distinta: ambiciosa, pero repleta de incógnitas.

    Además, la última vez que se vieron las caras Marruecos ganó, lo que refuerza la confianza de los Leones del Atlas y les hace soñar con repetir la hazaña frente a uno de los favoritos.

    Entre el anhelo brasileño de la sexta estrella y la ambición marroquí de confirmar que su anterior victoria no fue casualidad, el choque se presenta como uno de los más atractivos de la primera ronda del Mundial 2026 y podría definir de entrada el panorama del Grupo C.

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