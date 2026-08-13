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¿Crisis resuelta en el lateral? El Newcastle acelera para fichar a Amar Dedic, del Benfica, antes del estreno en la Premier League contra el Liverpool
Cómo resolver la crisis de efectivos en defensa
Según The Athletic, el Newcastle United está trabajando activamente en un acuerdo por Dedic para reforzar una plantilla muy mermada por las lesiones y salidas de peso. Aunque el lateral de 23 años tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros (42,7 millones de libras), existe una expectativa generalizada de que podría acordarse una cantidad significativamente inferior.
Matthias Jaissle está deseando convertir al bosnio en su primer fichaje desde que asumió el cargo a principios de este mes. Tras haber entrenado anteriormente a Dedic tanto en el FC Liefering como en el Red Bull Salzburg, el técnico alemán considera que la relación ya existente entre ambos es un factor clave para acelerar la integración del lateral en la plantilla.
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Refuerzos urgentes para el estreno del Liverpool
El momento del movimiento es crítico para el Newcastle, que afronta un temible estreno en la Premier League contra el Liverpool el 23 de agosto sin un lateral derecho sénior en condiciones. Tino Livramento sigue de baja tras una pequeña operación en el gemelo en junio, mientras que Lewis Miley todavía está recuperando la forma después de una fractura de pierna.
Si se alcanza un acuerdo con el Benfica a tiempo, se espera que Dedic entre directamente en el once inicial contra el Liverpool. Como no se prevé que Livramento regrese hasta finales de mes, el defensa bosnio sería lanzado directamente al fuego en St James' Park.
Jaissle identifica una necesidad evidente
La plantilla que heredó Jaissle necesita con urgencia una profunda reconstrucción tras una ola de salidas de alto perfil. Eddie Howe ya había señalado la falta de profundidad y experiencia, pero el problema se ha intensificado en los laterales tras las salidas de Kieran Trippier, Emil Krafth y Matt Targett, lo que deja al Newcastle sin ninguna incorporación de un lateral del primer equipo hasta ahora este verano.
Aunque la llegada de Jaissle a Tyneside genera ilusión a largo plazo, el éxito inmediato depende de una rápida actividad en el mercado para adaptarse a su estilo de presión de alta intensidad. Dedic sería el sexto fichaje estival del Newcastle, y solo el segundo mayor de 20 años, tras las llegadas de los porteros Ewen Jaouen y Lukas Hornicek, los centrocampistas Aladji Bamba y Sean Steur, y el extremo Bazoumana Toure.
- AFP
Ganador contrastado con historia en St James' Park
Dedic se incorporó al Benfica en el verano de 2025 tras una cesión en el Marsella. El defensa bosnio ya presume de títulos en su palmarés, tras haber ganado la Bundesliga austriaca con el Red Bull Salzburg en la temporada 2022-23 y levantar la Supertaça Cândido de Oliveira con el Benfica en 2025.
Aunque el defensa nacido en Austria sufrió una noche complicada en St James' Park durante la derrota por 3-0 del Benfica en la Champions League la temporada pasada, en la que Anthony Gordon le superó constantemente, el Newcastle cree que seguirá con su desarrollo y alcanzará nuevas cotas bajo la dirección de Jaissle.
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