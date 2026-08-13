Según The Athletic, el Newcastle United está trabajando activamente en un acuerdo por Dedic para reforzar una plantilla muy mermada por las lesiones y salidas de peso. Aunque el lateral de 23 años tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros (42,7 millones de libras), existe una expectativa generalizada de que podría acordarse una cantidad significativamente inferior.

Matthias Jaissle está deseando convertir al bosnio en su primer fichaje desde que asumió el cargo a principios de este mes. Tras haber entrenado anteriormente a Dedic tanto en el FC Liefering como en el Red Bull Salzburg, el técnico alemán considera que la relación ya existente entre ambos es un factor clave para acelerar la integración del lateral en la plantilla.