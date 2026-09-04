¿Crisis o solución? Martinelli, un fichaje que generó polémica tras su llegada al Al-Hilal

La llegada del brasileño Gabriel Martinelli a las filas del Al-Hilal, procedente del Arsenal, generó un estado de controversia entre la afición del equipo, no por el nombre del jugador ni por sus cualidades, sino por su posición dentro del campo.

Martinelli destaca jugando en la posición de extremo izquierdo, la misma que ocupa el neerlandés Crysencio Summerville, por lo que la pregunta surge rápidamente: ¿por qué el Al-Hilal fichó a dos extremos que ocupan la misma posición? ¿Y realmente necesitaba el equipo un nuevo fichaje en esa demarcación?

Sin embargo, analizar la operación desde una perspectiva más amplia revela que la elección de Martinelli podría no estar ligada únicamente a su posición principal, sino a las cualidades técnicas y tácticas que posee, las cuales le otorgan la capacidad de desempeñar más de un rol dentro del sistema del Al-Hilal.