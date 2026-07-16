Crisis inminente: el presidente de Argentina defiende a los jugadores y anticipa una sanción de la FIFA

Las celebraciones de Argentina tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 generaron tensiones políticas y diplomáticas, y llevaron a la FIFA a abrir una investigación.

El Gobierno británico pidió a la FIFA investigar al plantel argentino tras ganar 2-1 en Atlanta y avanzar a la final.

Tras el encuentro, los jugadores argentinos extendieron una pancarta blanca con la frase «Las Malvinas son argentinas».

La FIFA había incluido el emblema de las Islas Malvinas (Falkland) y la guerra de 1982 en la lista de símbolos políticos prohibidos antes del partido.