Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH102-ENG-ARGAFP

Traducido por

Crisis inminente: el presidente de Argentina defiende a los jugadores y anticipa una sanción de la FIFA

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
Inglaterra vs Argentina
Inglaterra
España
Argentina
EE. UU.
Inglaterra

Ambiente candente fuera del campo de juego

Las celebraciones de Argentina tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 generaron tensiones políticas y diplomáticas, y llevaron a la FIFA a abrir una investigación.

El Gobierno británico pidió a la FIFA investigar al plantel argentino tras ganar 2-1 en Atlanta y avanzar a la final.

Tras el encuentro, los jugadores argentinos extendieron una pancarta blanca con la frase «Las Malvinas son argentinas».

La FIFA había incluido el emblema de las Islas Malvinas (Falkland) y la guerra de 1982 en la lista de símbolos políticos prohibidos antes del partido.

  • Comentario de Mili: La reacción de los jugadores es comprensible.

    El presidente argentino, Javier Milei, restó importancia al incidente ocurrido en el campo de juego y afirmó que no afecta las relaciones diplomáticas. En declaraciones a la emisora «El Observador», dijo: «En el peor de los casos, Argentina recibirá una multa de 30 000 dólares. La reacción de los jugadores es comprensible; se dejaron llevar por la emoción, lo que ha dado pie a que se hable de una sanción».

    No obstante, las autoridades británicas no lo ven así: según Sky News, el Gobierno de Keir Starmer pidió a la FIFA investigar a Argentina por posible incumplimiento de la prohibición de mensajes políticos en el campo.

    Lee también: Su situación se complica… La estrella del Real Madrid, en una encrucijada

    • Anuncios

  • Texto de las normas de la FIFA

    Según el reglamento del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (IFAB), lo hecho por los jugadores de Argentina podría ser sancionado.

    El artículo 4 de las Reglas del Juego, sobre el equipamiento, indica: «El equipamiento no debe llevar logotipos, mensajes o imágenes de carácter político, religioso o personal. Los jugadores no pueden mostrar ropa interior con esos elementos ni publicidad ajena al logotipo del fabricante».

    En caso de infracción, el organizador de la competición, la federación nacional o la FIFA sancionarán al jugador o al equipo.

    El texto no detalla la sanción, más allá de lo indicado por Milly.

    Por lo general, la sanción es una multa a la federación del país, en este caso la AFA. La FIFA decidirá si aplica sanción tras recibir el informe definitivo del partido.

    La FIFA podría considerar que la conducta de los jugadores incumple el Código de Conducta en el terreno de juego, donde se detallan los objetos y elementos prohibidos. 

    Lee también: Fechas del regreso de Mbappé y fichajes del Real Madrid... Mourinho se libra de la tragedia de Alonso

  • Una declaración irónica... y una respuesta argentina

    Tras la solicitud oficial, un portavoz del Gobierno británico aclaró que cualquier posible sanción «es un asunto que compete a la FIFA» y añadió irónicamente: «Puede que el Mundial no sea nuestro, pero las Islas Malvinas sí que son nuestras, sin duda».

    Reiteró que la postura británica sobre las Malvinas no ha cambiado y que su compromiso con los isleños es firme.

    El presidente argentino defendió la soberanía sobre las Islas Malvinas y afirmó que el acercamiento a la administración de Donald Trump ha llevado a la ONU a negociar con Reino Unido, reiterando su apoyo a los jugadores: «Es un sentimiento que comparten todos los argentinos, y es totalmente legítimo que lo expresen. Pero no debe haber malinterpretaciones: un partido de fútbol es solo eso».

    Lee también: Vídeo: «Sácalo del bolsillo»... Burlas a la estrella de Francia en el vestuario de España

    Y añadió: «Así lo entendió el seleccionador (Lionel Scaloni), así lo entendieron los veteranos, y, efectivamente, las Malvinas son argentinas, y las recuperaremos por la vía diplomática y con inteligencia en nuestras acciones».  Horas antes de la victoria argentina, Milei criticó el miércoles, sin nombrarla, a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había relacionado el partido con la guerra de las Malvinas y llamado a los ingleses «piratas usurpadores». «No hay que caer en eslóganes baratos, populistas y nacionalistas manidos. Entiendo que es difícil, pero las Malvinas se recuperan con una diplomacia sensata y no con gestos nacionalistas baratos y patéticos; y si eso se traslada al ámbito internacional, será algo muy pobre y muy malo».

    Y concluyó: «No hay que mezclar las cosas. Scaloni y los veteranos de guerra han sido muy claros».

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
World Cup
España crest
España
ESP
Argentina crest
Argentina
ARG