Getty Images
Traducido por
¡Crisis en la capitanía del Barcelona! Hansi Flick afronta una reestructuración del liderazgo con las salidas de Ronald Araujo y Marc-Andre Ter Stegen
Vacío de liderazgo en el Camp Nou
El Barcelona se prepara para un cambio importante en la capitanía del primer equipo tras la salida de Ter Stegen y con Araujo a punto de seguir sus pasos. La marcha de Ter Stegen, que se fue cedido al Ajax, situó inicialmente a Araujo como primer capitán, pero la sorprendente posible marcha al Liverpool del uruguayo ha dejado el brazalete en el aire.
Estas salidas han obligado a Flick a reevaluar el núcleo de liderazgo de su plantilla. Hasta el final de la pasada temporada, el orden establecido estaba formado por Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri.
- Getty Images Sport
De Jong y Raphinha se preparan para dar un paso al frente
Frenkie de Jong es ahora el candidato natural para convertirse en el primer capitán del Barcelona. Sin embargo, la actual lesión del neerlandés complica mucho la situación. El centrocampista ha estado en el centro de debates internos sobre su recuperación, ya que, según se informa, la cúpula del Barcelona se ha frustrado con el internacional neerlandés tras su aparente decisión de priorizar el Mundial por encima de sus obligaciones con el club.
Ahí es donde Raphinha cobra especial importancia, según Mundo Deportivo. El brasileño se ha convertido en una de las figuras más influyentes de la plantilla tanto dentro como fuera del campo. Sus actuaciones, su personalidad y su relación con sus compañeros han aumentado su peso dentro del vestuario, lo que le convierte en un firme candidato para llevar el brazalete con regularidad.
Eric Garcia y Gavi emergen como candidatos
Con De Jong, Raphinha y Pedri apuntando a ocupar tres de los puestos principales, el Barcelona aún necesita a otros dos jugadores para completar su grupo de capitanes. El informe sugiere que Eric Garcia está considerado como uno de los candidatos más sólidos para esas vacantes. El exdefensa del Man City tiene la experiencia de haber jugado al más alto nivel y mantiene un profundo vínculo con la cantera del Barcelona. Su formación en La Masia le da una ventaja adicional a la hora de entender las altas exigencias del club.
Por otro lado, Gavi es otro jugador que podría ser tenido en cuenta pese a su edad relativamente joven. El centrocampista solo tiene 22 años, pero su etapa en el primer equipo del Barcelona ya le ha dado una experiencia significativa. Más importante aún, representa muchas de las cualidades tradicionalmente asociadas con la identidad del club, como la intensidad y la pasión.
- AFP
Flick se enfrenta a una decisión decisiva
La jerarquía del club está bajo presión para cerrar estos nombramientos antes de que arranque la temporada oficial. Es probable que Flick se apoye en estos líderes designados para tender puentes entre el cuerpo técnico y una plantilla repleta de talento joven.
En última instancia, el grupo de liderazgo tendrá la tarea de mantener la disciplina y la moral. Aunque De Jong sigue siendo la figura más veterana que queda del ciclo anterior, su futuro a largo plazo y su estado físico hacen que el peso del liderazgo recaiga previsiblemente en Raphinha y en los canteranos de La Masia.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias