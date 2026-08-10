El Barcelona se prepara para un cambio importante en la capitanía del primer equipo tras la salida de Ter Stegen y con Araujo a punto de seguir sus pasos. La marcha de Ter Stegen, que se fue cedido al Ajax, situó inicialmente a Araujo como primer capitán, pero la sorprendente posible marcha al Liverpool del uruguayo ha dejado el brazalete en el aire.

Estas salidas han obligado a Flick a reevaluar el núcleo de liderazgo de su plantilla. Hasta el final de la pasada temporada, el orden establecido estaba formado por Ter Stegen, Araujo, Frenkie de Jong, Raphinha y Pedri.



