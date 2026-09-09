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¿Crisis en el lateral izquierdo? Por qué Luke Shaw se perdió el entrenamiento del Manchester United antes del debut en la Liga de Campeones contra el Sabah FK
Explicada la ausencia prevista de Shaw
El lateral de 31 años estuvo llamativamente ausente del grupo principal en Carrington el miércoles por la mañana. Con el United preparándose para recibir al Sabah FK de Azerbaiyán el jueves por la noche, su ausencia inicial llamó la atención entre la afición.
Sin embargo, la ausencia del defensa fue una decisión totalmente planificada por los servicios médicos del club. Según Manchester Evening News, Shaw simplemente estaba disfrutando de un día de descanso programado, en lugar de estar lidiando con un nuevo problema físico.
Matthijs de Ligt tampoco estuvo sobre el césped, ya que continúa su larga rehabilitación por un grave problema de espalda. En noticias más positivas para Carrick, se vio al canterano Harry Amass participando con el primer equipo para completar el grupo.
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El foco se desplaza hacia la gestión de la carga
El carácter programado del descanso de Shaw pone de relieve un claro cambio en la gestión de cargas en Old Trafford. El jugador de 31 años fue una presencia constante en la campaña de la Premier League de la temporada pasada, beneficiándose en gran medida de un calendario más ligero sin compromisos europeos.
Ahora que el Manchester United compite en el fútbol continental tras un parón de dos años, preservar el estado físico de piezas clave se ha convertido en una prioridad absoluta. El club exploró activamente opciones para el lateral izquierdo durante el mercado de fichajes de verano para contar con una cobertura adecuada, pero finalmente no logró incorporar a un suplente.
La estrella del Newcastle Lewis Hall fue seguido muy de cerca como objetivo principal, antes de que el equipo de captación cambiara su atención hacia alternativas más baratas. También fueron evaluados Alejandro Balde, del Barcelona, y el defensa del Racing Santander Jorge Salinas, pero el mercado se cerró sin que se produjera ninguna incorporación en esa demarcación.
La profundidad en el lateral izquierdo sigue siendo motivo de preocupación
Una lesión de verdad de Shaw provocaría una importante reestructuración defensiva para Carrick. Sin un relevo especialista en la primera plantilla, los laterales derechos Diogo Dalot y Noussair Mazraoui siguen siendo los candidatos más probables para actuar en el carril izquierdo si el inglés se viera obligado alguna vez a parar.
Esa vulnerabilidad añade una enorme presión a la actual estrategia médica del United. Gestionar un calendario cargado de partidos entre competiciones nacionales y europeas significa que el cuerpo técnico debe elegir con mucho cuidado cuándo dar descanso a los titulares esenciales.
La plantilla ya está operando bajo mínimos en otras zonas. Amad Diallo sigue recuperándose de una lesión de tobillo sufrida apenas unos días antes de que arrancara la nueva campaña. Mientras tanto, el fichaje veraniego Carlos Baleba continúa de baja por un problema similar sufrido durante su preparación de pretemporada con el Brighton.
- AFP
El derbi de Mánchester tiene prioridad
El United recibe al Sabah en Old Trafford el jueves por la noche como claro favorito, lo que brinda a Carrick una oportunidad ideal para rotar el equipo. Ante la inminente perspectiva de un derbi de Mánchester de alto voltaje el domingo, varios jugadores menos habituales podrían disponer de minutos importantes en Europa.
Está por ver si Shaw regresará de inmediato al once inicial ante el conjunto visitante azerbaiyano. Sin embargo, su programa de recuperación específico sugiere claramente que el veterano lateral está siendo preparado para el decisivo duelo del fin de semana con el Manchester City.
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