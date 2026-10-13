El Manchester United ha llegado a la capital española con numerosas bajas para su nuevo desafío europeo. Mainoo y Shaw fueron dos de las ausencias más destacadas en el entrenamiento del lunes en Carrington tras un fin de semana muy decepcionante en la Premier League. El United desaprovechó su superioridad numérica ante el Tottenham Hotspur, después de que Dominic Solanke marcara de cabeza el empate en el tiempo añadido para rescatar un punto.

Shaw tuvo que retirarse cuando ya estaba muy avanzado el tiempo añadido de la segunda parte de ese empate ante el Tottenham. Mainoo, aunque pudo completar los 90 minutos, también sufrió un golpe que le impide disputar este crucial partido a domicilio.

Mientras tanto, la plantilla del Atlético de Diego Simeone parece contar con todos sus jugadores en condiciones, lo que obliga a Carrick a recomponer el once titular en medio de una presión cada vez mayor.



