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¿Crisis de lesiones en el Manchester City? Enzo Maresca ofrece una actualización preocupante mientras Erling Haaland se retira cojeando ante el Ipswich
Haaland se retira cojeando por el túnel
El delantero noruego firmó un doblete en la ajustada victoria del Manchester City por 3-2 ante el Ipswich Town el sábado. Sin embargo, su tarde terminó con un fuerte choque con Jack Clarke en los últimos instantes del tiempo de descuento.
Visiblemente dolorido, Haaland ni siquiera esperó al pitido final. El delantero abandonó el campo antes de tiempo y se dirigió directamente al túnel, lo que desató de inmediato la preocupación por su estado físico. Además, no fue el único perjudicado en un final de partido accidentado: varios otros jugadores del primer equipo sufrieron golpes en los últimos minutos.
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Maresca ofrece un parte médico con novedades dispares
Pese a la alarmante imagen de su delantero estrella marchándose cojeando, el entrenador del City, Enzo Maresca, se apresuró a calmar los ánimos. El técnico reveló que las primeras pruebas realizadas al goleador dieron resultados positivos, aunque aún está pendiente una evaluación completa.
«Ya veremos», dijo Maresca después del partido. «Erling dijo que estaba bien. De momento no tengo novedades».
El técnico se refirió después a los caóticos minutos finales del partido, en los que su enfermería se llenó de repente. «Por desgracia, en diez minutos tuvimos a cuatro o cinco jugadores [lesionados]: Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo] y también Nico [O'Reilly]. Ahora están dentro y veremos qué pasa», explicó.
Al dar más detalles sobre el estado general de la plantilla, Maresca señaló a Semenyo como su principal preocupación. «Les pregunté a todos. Matheus y Kova dijeron que estaban bien. Erling también dijo que estaba bien y Nico sigue con lo de la espalda, si recordáis [la lesión] contra el Coventry. Sigue siendo el mismo problema. El único por el que tenemos que esperar es Antoine».
Maresca fija un nuevo listón en la Premier League
Aunque los tres puntos permitieron al líder de la liga ampliar a seis puntos su ventaja al frente de la clasificación, el protagonista de la tarde fue Maresca, que se convirtió en el primer entrenador en la historia de la competición en ganar sus siete primeros partidos al frente de un club.
Al alcanzar este hito, Maresca ha superado los récords que ostentaban figuras legendarias como Pep Guardiola, Carlo Ancelotti y Ole Gunnar Solskjaer. Los tres habían logrado seis victorias consecutivas al inicio de sus respectivas etapas en City, Chelsea y Manchester United.
«Estoy muy contento porque en este negocio se trata de ganar partidos», dijo Maresca. «Hemos logrado ganar siete seguidos y lo que me hizo muy feliz fue el día a día con los jugadores, cómo trabajan y cómo veo que mejoran. Hoy creo que controlamos el partido, creamos ocasiones y estuvimos bien sin balón. Lo estamos haciendo bien y creo que eso es lo más importante».
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Enfrentamientos decisivos en el horizonte
El departamento médico del Manchester City realizará evaluaciones exhaustivas en los próximos días, mientras Semenyo espera con inquietud conocer el alcance de su lesión. Maresca deseará que no haya bajas por lesión para contar con toda su plantilla en una exigente serie de partidos.
El próximo compromiso del Manchester City será ante el AEK en la Champions League. Tras ese duelo europeo, visitará al Aston Villa. Octubre concluirá con dos exigentes partidos contra el Brighton: ambos equipos se enfrentarán primero en la cuarta ronda de la Copa de Inglaterra y volverán a verse las caras en la Premier League.
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