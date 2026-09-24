«¡Cris es un símbolo de Portugal!»: por qué Jorge Jesus defiende el estatus de Cristiano Ronaldo mientras lanza una seria advertencia

El recién nombrado seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, respondió a las críticas de los medios sobre el capitán Cristiano Ronaldo antes del estreno del jueves en la Liga de Naciones de la UEFA contra Gales en el Estadio Jose Alvalade. El técnico, de 72 años, confirmó que el delantero, de 41, será titular mientras el equipo inicia la defensa de su título.

Jesus, que anteriormente dirigió a Ronaldo en Al-Nassr, defendió con pasión la importancia de su capitán para la nación.

Subrayó que Ronaldo sigue siendo esencial para la identidad de la selección nacional.



