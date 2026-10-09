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«Creo que ocurrirá»: la estrella del Getafe David Soria confía en que el exdefensa del Real Madrid Dani Carvajal complete un sorprendente fichaje pese a los obstáculos de LaLiga
El vestuario respalda el fichaje del veterano
Crece el optimismo dentro de la plantilla de Bordalás respecto a un fichaje de Carvajal, que sigue siendo agente libre tras la expiración de su contrato con el Madrid el 30 de junio. El exlateral derecho de España, de 34 años, ya ha pasado las pruebas médicas, pero la confirmación de la operación está paralizada por la verificación del límite salarial por parte de las autoridades de la liga. Soria cree que la llegada del seis veces ganador de la Champions League supondría un impulso incalculable mientras el equipo afronta un calendario cargado.
- NurPhoto
El portero evalúa un posible refuerzo defensivo
Soria ofreció su perspectiva sobre la posible llegada del defensa durante una aparición en el conocido programa de radio español 'El Larguero'. El guardameta del Getafe respaldó con firmeza el fichaje del veterano y aseguró: "Creo que ocurrirá".
Soria destacó después con qué ganas recibiría el vestuario a una figura tan experimentada y añadió: "Estaríamos encantados. Un fichaje como Carvajal, con toda su experiencia, su calidad y todo lo que aporta un jugador así, sería una incorporación de diez".
La normativa financiera frena el progreso del traspaso
A pesar de la gran expectación en la plantilla, la operación sigue en pausa mientras el Órgano de Validación de LaLiga examina si la propuesta salarial del Getafe cumple con los criterios de valor de mercado y las directrices de control económico.
Reflexionando sobre las complejas negociaciones que lidera actualmente la cúpula del club, Soria bromeó: "Veremos si el presidente puede sacar algo de la chistera y podemos llegar a un acuerdo".
El guardameta concluyó reiterando una vez más su confianza en que el movimiento llegará a buen puerto: "Creo que ocurrirá".
- Getty Images Sport
Un calendario exigente requiere profundidad de plantilla
Los dirigentes del Getafe corren ahora contrarreloj para estructurar un paquete financiero viable que encaje al veterano lateral derecho dentro de unos estrictos límites de gasto. Se considera esencial reforzar la profundidad de la plantilla mientras el equipo de Bordalas se prepara para compaginar los compromisos nacionales con la competición europea en los próximos meses. Soria y sus compañeros siguen confiando en que el acuerdo pueda cerrarse con rapidez, lo que permitiría a Carvajal integrarse antes de un exigente calendario de partidos.
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