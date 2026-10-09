Soria ofreció su perspectiva sobre la posible llegada del defensa durante una aparición en el conocido programa de radio español 'El Larguero'. El guardameta del Getafe respaldó con firmeza el fichaje del veterano y aseguró: "Creo que ocurrirá".

Soria destacó después con qué ganas recibiría el vestuario a una figura tan experimentada y añadió: "Estaríamos encantados. Un fichaje como Carvajal, con toda su experiencia, su calidad y todo lo que aporta un jugador así, sería una incorporación de diez".