El Arsenal ha disfrutado de un comienzo impecable en la nueva temporada de la Premier League, al imponerse por 3-0 al Coventry City en su estreno gracias a los goles. El equipo de Mikel Arteta mostró después su carácter el lunes por la noche, al lograr una victoria por 1-0 a domicilio ante el Aston Villa para mantener su posición en lo más alto de la tabla. Sin embargo, Crouch cree que esa racha podría llegar bruscamente a su fin cuando Xabi Alonso lleve a su Chelsea al norte de Londres el domingo por la tarde.

En declaraciones en That Peter Crouch Podcast, el exdelantero de Liverpool y Tottenham expresó su entusiasmo por el próximo derbi y afirmó: "¡Partidazo! Los dos equipos están en un buen momento. Voy a agitar un poco las cosas y voy a apostar por una victoria del Chelsea por 3-2. Creo que ya se han presentado como aspirantes al título".

Es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta que el Arsenal está invicto en sus últimos 11 enfrentamientos con el Chelsea y que parte como claro favorito para las casas de apuestas de cara al fin de semana.