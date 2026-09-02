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«Creo que ganarán» - Peter Crouch hace una atrevida predicción sobre el Arsenal-Chelsea antes del gran duelo de la Premier League
Crouch predice una sorpresa en el Emirates
El Arsenal ha disfrutado de un comienzo impecable en la nueva temporada de la Premier League, al imponerse por 3-0 al Coventry City en su estreno gracias a los goles. El equipo de Mikel Arteta mostró después su carácter el lunes por la noche, al lograr una victoria por 1-0 a domicilio ante el Aston Villa para mantener su posición en lo más alto de la tabla. Sin embargo, Crouch cree que esa racha podría llegar bruscamente a su fin cuando Xabi Alonso lleve a su Chelsea al norte de Londres el domingo por la tarde.
En declaraciones en That Peter Crouch Podcast, el exdelantero de Liverpool y Tottenham expresó su entusiasmo por el próximo derbi y afirmó: "¡Partidazo! Los dos equipos están en un buen momento. Voy a agitar un poco las cosas y voy a apostar por una victoria del Chelsea por 3-2. Creo que ya se han presentado como aspirantes al título".
Es una afirmación atrevida si se tiene en cuenta que el Arsenal está invicto en sus últimos 11 enfrentamientos con el Chelsea y que parte como claro favorito para las casas de apuestas de cara al fin de semana.
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El ataque del Chelsea funciona a pleno rendimiento
El Chelsea afronta el duelo con un pleno propio, después de haber sumado seis puntos en sus dos primeros partidos. Bajo la dirección de Alonso, la línea ofensiva de los Blues ha parecido devastadora, con Joao Pedro, Cole Palmer y Morgan Rogers consolidándose como una de las unidades de ataque más peligrosas de la división.
Crouch admitió que le ha impresionado especialmente el impacto del delantero brasileño Pedro desde su llegada a Stamford Bridge, y destacó el entusiasmo contagioso del jugador sobre el césped.
Al hablar de la calidad individual dentro de las filas del Chelsea, Crouch dijo: "Pedro, para mí, me encanta verle jugar al fútbol. Es un jugador que disfruta del fútbol y simplemente parece que disfruta del fútbol. Lo llevo pensando desde el primer partido contra el Fulham, creo que marcará goles esta temporada. Simplemente creo que marcará goles. Neto parece enchufado, creativo. Tienen a algunos jugadores creativos en ese equipo".
Las vulnerabilidades defensivas siguen siendo motivo de preocupación
Aunque el ataque ha sido sensacional, la solidez defensiva del Chelsea sigue siendo un gran tema de debate. El Chelsea ha encajado cinco goles en sus dos primeros partidos contra el Fulham y el Brighton, lo que pone de relieve una vulnerabilidad que Arteta seguramente tratará de explotar.
Crouch reconoció que, incluso con la incorporación de un nuevo portero de talla mundial, es poco probable que el Chelsea deje la portería a cero ante el poderío ofensivo de Saka y Havertz. Al profundizar en la situación defensiva, Crouch señaló: "El único problema aquí [para el Chelsea] es defensivo, creo que el Chelsea encajará. Creo que el Chelsea encajará goles, el Brighton les marcó tres. Creo que encajarán goles, pero creo que habrá goles, será interesante verlo".
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El factor Martínez
Crouch se deshizo en elogios hacia el equipo de captación de Stamford Bridge por hacerse con un jugador de la talla de Emiliano Martinez por una cantidad relativamente modesta, describiendo la operación como uno de los mejores negocios del actual mercado de fichajes.
Crouch se mostró entusiasmado en su valoración del nuevo número uno del Chelsea y dijo: "Me encanta el fichaje de Emiliano Martinez, creo que es un fichaje brillante. Cómo consigues a un líder dominante, campeón del mundo, por 7 millones de libras en este contexto... Me parece increíble, es un gran fichaje".
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