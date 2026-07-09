El exentrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool FC, entre otros, también trabaja como comentarista en Magenta TV junto a Mats Hummels y Thomas Müller. Ahora es el principal candidato para reemplazar al seleccionador alemán Julian Nagelsmann, quien renunció tras la temprana eliminación del equipo en el torneo.
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«Creo que eso no ha gustado a todos en la DFB»: Bastian Schweinsteiger ve con ojos críticos un aspecto de Jürgen Klopp
«Quizá no fue ideal estar siempre al borde del campo en el Mundial; a algunos en la DFB no les gustó esa sombra constante. Se podría haber hecho de otra manera», declaró Schweinsteiger en la ARD sobre el papel de Klopp como experto.
Aun así, el campeón del mundo de 2014 confía en el seleccionador designado: «Allí donde ha estado, ha logrado algo. Sabe cómo formar un equipo para alcanzar el éxito», afirmó Schweinsteiger. «Espero que nos vuelva a llevar a la élite mundial», añadió.
Bastian Schweinsteiger presenta la nueva estructura de la selección alemana.
Schweinsteiger cree que los jugadores que ya estuvieron en el Mundial deben ayudar. Mencionó a Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Florian Wirtz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic y Lennart Karl como bases para construir el nuevo equipo.
«Creo que estos jugadores pueden formar el núcleo de la selección en el futuro», afirmó.
Las etapas de Jürgen Klopp como entrenador principal
Periodo Club 2001 - 2008 FSV Mainz 05 2008 - 2015 Borussia Dortmund 2015 - 2024 FC Liverpool
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