Poco antes del inicio de la segunda parte, se produjo un encuentro en la banda entre el entrenador del campeón alemán y la superestrella de los blancos, en el que ambos se dieron un cálido abrazo e intercambiaron algunas palabras.
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«Creo que debe seguir tal y como está»: el entrenador del Bayern, Vincent Kompany, sale en defensa de la estrella del Real Madrid, Vinicius Junior
Al ser preguntado por la jugada, Kompany declaró tras el pitido final en Prime Video: «Ha sido la primera vez que me he encontrado con él. Creo que Vini debe seguir siendo como es. Por mi parte, cuenta con todo mi apoyo. Da totalmente igual si se trata de un jugador rival o no».
Vinicius ha sido objeto de críticas en repetidas ocasiones en el pasado debido a su comportamiento, en ocasiones extremadamente provocador, sobre el terreno de juego. Las discusiones con jugadores rivales, entrenadores o incluso árbitros, así como las poses de celebración justo delante de las gradas del equipo contrario, son habituales en el jugador de 25 años.
Sin embargo, según Kompany, «a veces se necesitan jugadores así, que sean diferentes. Nosotros también los tenemos y disfrutamos de los éxitos de estos jugadores. En el Bayern, por ejemplo, era Franck Ribéry».
Por supuesto, cada uno puede tener su opinión sobre Vinicius Junior, pero el entrenador muniqués dejó claro que las discusiones «no deben sobrepasar ciertos límites». «Por eso le tengo un gran respeto a Vini. Por supuesto, no quiero que juegue demasiado bien contra nosotros, pero lo humano está por encima del resultado», afirmó el belga.
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Kompany ya había defendido a Vinicius en el pasado
Kompany ya se había posicionado clara y rotundamente del lado de Vinicius en el marco del debate sobre el racismo de hace unas semanas y le había asegurado su apoyo. En aquel momento, el brasileño había sido presuntamente insultado con comentarios racistas por su rival Gianluca Prestianni durante el partido de la Liga de Campeones entre el Real Madrid y el Benfica, tras lo cual Kompany hizo un llamamiento apasionado en una rueda de prensa.
«Si se observa la reacción de Vinicius, se ve que no puede ser fingida. Es una reacción emocional y no veo ninguna ventaja para él en acudir al árbitro y cargar con todo este desastre sobre sus hombros. No hay ninguna razón para que Vinicius haga eso. Pero lo hace, y lo hace porque en ese momento es lo único correcto», dijo el belga cuando se abordó el tema.
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Kramer recomendó al Bayern que provocara la expulsión de Vinicius
Ya antes del saque inicial del martes por la noche, Vinicius había sido tema de conversación en la mesa de expertos de Prime Video. El campeón del mundo Christoph Kramer, por ejemplo, recomendó a los jugadores del Bayern que provocaran una tarjeta amarilla al brasileño para que se perdiera el partido de vuelta en el Allianz Arena.
«Internamente, creo que como equipo se dice: "Vaya, en realidad tenemos que sacarlo del partido para el partido de vuelta"», conjeturó Kramer. El motivo: si Vinicius hubiera recibido otra amonestación en el partido de ida —habría sido su tercera tarjeta amarilla en la actual temporada de la Liga de Campeones—, se habría perdido el partido de vuelta de cuartos de final en Múnich el miércoles de la semana que viene. Pero eso no llegó a suceder.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha
Hora
Partido
Sábado, 11 de abril
18:30
FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)
Miércoles, 15 de abril
21:00
FC Bayern - Real Madrid (Liga de Campeones)
Domingo, 19 de abril
17:30
FC Bayern - VfB Stuttgart (Bundesliga)
Miércoles, 22 de abril
20:45
Bayer Leverkusen - FC Bayern (Copa DFB)