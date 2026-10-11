«¡Cree que lo van a destituir!»: Un experto en lenguaje corporal detecta cuatro señales preocupantes en Michael Carrick en el Manchester United

Carrick se encuentra bajo un enorme escrutinio mientras su equipo atraviesa una racha de resultados históricamente mala. Tras el decepcionante empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, el experto en lenguaje corporal Darren Stanton ha señalado varios indicios físicos que sugieren que el entrenador está cerca de llegar al límite.

Stanton, exdetective de policía, señaló que Carrick parece sometido a una presión extrema e identificó cuatro «señales de alarma» concretas en sus recientes apariciones públicas. «En primer lugar, vemos que se encoge de un solo hombro, lo que denota una falta total de confianza en lo que dice cuando habla de que ciertas fases del partido fueron mejores. No cree realmente en lo que está diciendo», explicó el experto a The Sun.

Además, Stanton citó las arrugas marcadas en la frente de Carrick como señal de angustia, ansiedad y creciente frustración. También observó que apretaba los labios con fuerza, un gesto que interpretó como un esfuerzo consciente por contener lo que realmente siente sobre la situación actual del club.