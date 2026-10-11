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«¡Cree que lo van a despedir!»: Un experto en lenguaje corporal detecta cuatro señales preocupantes en Michael Carrick en el Manchester United
Detectadas señales de alarma en el comportamiento de Carrick
Carrick afronta una enorme presión mientras su equipo atraviesa una racha de resultados históricamente mala. Tras el decepcionante empate 1-1 ante el Tottenham Hotspur, Darren Stanton, experto en lenguaje corporal, ha señalado varios indicios físicos que sugieren que el entrenador está cerca de llegar al límite.
Stanton, antiguo detective de policía, señaló que Carrick parece estar sometido a una presión extrema e identificó cuatro «señales de alarma» concretas en sus recientes apariciones públicas. «En primer lugar, vemos que se encoge de un solo hombro, lo que denota una falta total de confianza en lo que dice cuando habla de que ciertos aspectos del juego han mejorado. No cree realmente en lo que está diciendo», explicó el experto a OLBG.
Además, las arrugas en la frente de Carrick se citaron como indicio de angustia, ansiedad y una frustración creciente. Stanton también observó que apretaba los labios con fuerza, algo que interpretó como un esfuerzo consciente por contener lo que realmente siente sobre la situación actual del club.
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El lenguaje corporal de Carrick denota incomodidad
El último indicio significativo que se mencionó fue un gesto de Carrick para tranquilizarse a sí mismo: sacar la lengua. Stanton lo comparó con una conducta de autorregulación que suele observarse en niños pequeños cuando se sienten incómodos en su entorno.
«Sacar la lengua es un gesto para tranquilizarse a uno mismo que vemos en niños muy pequeños cuando no están contentos y se sienten incómodos en una situación. Carrick también se siente muy incómodo ahora mismo con su trabajo y con cómo le están yendo las cosas», explicó Stanton.
También señaló que Carrick parecía pálido y sudaba visiblemente, lo que apuntaría a una respuesta fisiológica de «huida»: el instinto del entrenador sería alejarse lo máximo posible de la situación estresante que vive en Old Trafford.
Los problemas sobre el terreno de juego continúan
Las dificultades tácticas y psicológicas señaladas por los expertos se han traducido en una preocupante serie de resultados para el Manchester United. En el duelo contra el Tottenham, el United parecía tener el partido bajo control cuando Bryan Mbeumo marcó en el minuto 73. Poco después, Rodrigo Bentancur, del Tottenham, vio la tarjeta roja.
Sin embargo, pese a jugar con un hombre más, el equipo de Carrick se replegó y permitió que Dominic Solanke empatara de cabeza en el tiempo añadido. Esta incapacidad para cerrar los partidos se ha convertido en una constante: el equipo no ha ganado ninguno de los últimos tres encuentros que terminó con superioridad numérica. El ambiente se ha vuelto hostil y la afición abucheó sonoramente al equipo tanto al descanso como al final del partido.
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El peor inicio de temporada del Manchester United en 40 años
Las estadísticas de la actual temporada del Manchester United son difíciles de digerir para la directiva. El club solo ha sumado seis puntos en sus primeros seis partidos de la Premier League, su peor arranque en la máxima categoría en cuatro décadas. Carrick, que inicialmente revitalizó a la plantilla como sustituto interino de Ruben Amorim, está comprobando que el cargo permanente es mucho más exigente.
Aunque al final de la temporada pasada logró una excelente racha de 39 puntos en 17 partidos, ese impulso se ha desvanecido por completo y el club ocupa ahora la 12.ª posición de la tabla.
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