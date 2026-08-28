«Cree que es mejor de lo que es»: Rafael van der Vaart carga contra el defensa del Ajax Jorthy Mokio

En declaraciones en el programa de televisión Ziggo Sport, Van der Vaart expresó una preocupación real por la supuesta arrogancia del joven durante los partidos. El excentrocampista del Ajax insistió en que el fútbol profesional de élite exige mucho más pragmatismo del que el adolescente ha demostrado hasta ahora sobre el terreno de juego.

«Me temo que cree que es mucho mejor de lo que realmente es. O de lo que es en este momento, por así decirlo», declaró Van der Vaart. «Parece que solo quiere jugar al fútbol, pero esto ya no es fútbol juvenil, ¿sabes? Tienes que ser muy profesional».