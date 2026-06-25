GOAL
Traducido por
«Cree en los dioses del fútbol»: José Mourinho, feliz por el Mundial de Lionel Messi, confirma que dirigirá una selección en el futuro
- Getty Images Sport
Messi es el fútbol en estado puro
Hace cuatro años, Messi por fin ganó el único título que le faltaba: el Mundial. Llevó a Argentina a la victoria, marcó siete goles y obtuvo el Balón de Oro.
Al recordar aquella hazaña, Mourinho declaró en exclusiva a Adebayo Akinfenwa en el pódcast «Beast Mode On»: «El Mundial de Messi [en 2022]... hay que creer en los dioses del fútbol, porque este chico no podría haber tenido la carrera [que ha tenido] sin ganarlo. Así que te queda la sensación de que hay algo superior que hizo que este chico ganara un Mundial».
«Lo siento, Inglaterra»: Mourinho repasa sus recuerdos favoritos del Mundial
Mourinho recordó momentos espectaculares de Mundiales anteriores, como cuando Maradona deslumbró en México 1986 o el temible trío ofensivo de Brasil —Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho— que aterrorizó a sus rivales en 2002.
«Tengo tantos recuerdos de los Mundiales que hacen exclamar: “¡Vaya!”. Puede parecer una locura, pero en México 1970 yo tenía siete años y lo recuerdo. Vi la final con mi padre: la emoción, Brasil, el último gol de Carlos Alberto y la asistencia de Pelé. Lo recuerdo con claridad.
Desde entonces, muchas cosas. Yo era fan de Maradona. Lo siento, Inglaterra. En México 1986, lo que hizo Maradona, para bien y para mal: el gol a Bélgica y el tanto a Inglaterra —no la mano, claro— fueron una locura. Me identifico mucho con Ronaldo Nazario, Rivaldo y Ronaldinho. Ellos jugaban juntos y yo recuerdo con detalle lo que hicimos los portugueses: estuvimos a punto de conseguirlo, pero seguimos dando vueltas».
- GOAL
El fútbol internacional llama a la puerta de Mourinho.
Desde el Chelsea hasta el Real Madrid, pasando por el Inter y el Manchester United, Mourinho ha dirigido algunos de los clubes más importantes del fútbol mundial durante casi tres décadas al más alto nivel. Sin embargo, aún no ha entrenado a ninguna selección nacional, aunque afirma que es algo que sin duda querrá hacer en el futuro.
Al preguntársele sobre la posibilidad de dirigir una selección, añadió: «Mi hábitat natural es el fútbol de clubes: entrenar cada día, jugar tres veces por semana, estar con los jugadores, trabajar, entenderlos, luchar, abrazarlos, besarlos, hasta regañarlos. Creo que ese es mi hábitat natural. Pero cuando veo la emoción del Mundial o la Eurocopa, sé que algún día lo haré».
Escucha el episodio completo del pódcast «Beast Mode On» con José Mourinho.
Echa un vistazo a todos los episodios del podcast «Beast Mode On» en el canal oficial de YouTube.
También puedes escucharlos en Spotify.
José Mourinho participó en el podcast como parte de su colaboración con Coca-Cola en el proyecto«Jose vs Mourinho», que enfrenta dos versiones generadas por IA del entrenador para debatir cada día sobre el Mundial durante la fase final.