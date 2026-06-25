Mourinho recordó momentos espectaculares de Mundiales anteriores, como cuando Maradona deslumbró en México 1986 o el temible trío ofensivo de Brasil —Ronaldo, Rivaldo y Ronaldinho— que aterrorizó a sus rivales en 2002.

«Tengo tantos recuerdos de los Mundiales que hacen exclamar: “¡Vaya!”. Puede parecer una locura, pero en México 1970 yo tenía siete años y lo recuerdo. Vi la final con mi padre: la emoción, Brasil, el último gol de Carlos Alberto y la asistencia de Pelé. Lo recuerdo con claridad.

Desde entonces, muchas cosas. Yo era fan de Maradona. Lo siento, Inglaterra. En México 1986, lo que hizo Maradona, para bien y para mal: el gol a Bélgica y el tanto a Inglaterra —no la mano, claro— fueron una locura. Me identifico mucho con Ronaldo Nazario, Rivaldo y Ronaldinho. Ellos jugaban juntos y yo recuerdo con detalle lo que hicimos los portugueses: estuvimos a punto de conseguirlo, pero seguimos dando vueltas».