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Craig Bellamy habla sobre su futuro en Gales mientras crecen los rumores sobre su posible fichaje por el Celtic tras la derrota en la repesca del Mundial
Una decepción en la escena internacional
La derrota de la semana pasada ha suscitado inmediatamente dudas sobre el futuro de Bellamy, sobre todo ahora que el Celtic sigue buscando un sucesor definitivo para el entrenador interino Martin O'Neill. Aunque Bellamy reconoció que la derrota le dolió mucho, se mostró reflexivo sobre su situación actual al frente de la selección galesa, dando a entender que no quiere renunciar al cargo a pesar del reciente revés. Bellamy se hizo cargo de la selección nacional en 2024 y ha llevado al equipo a ocho victorias y cuatro empates en los 17 partidos que ha dirigido.
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Bellamy habla abiertamente sobre sus planes de futuro
Tras la derrota, Bellamy se mostró sincero sobre el desgaste emocional de las últimas dos semanas. «Siempre es difícil cuando no consigues tu objetivo», afirmó. «La semana que viene será una semana vacía, porque tenía muchas ganas de ir a Salt Lake City y, sinceramente, creía que eso iba a suceder. Así que la decepción ha sido mayor de lo que esperaba. Pero la energía para volver a centrarme y querer intentarlo de nuevo... Sin duda, sigue ahí».
El galés siguió expresando su pasión por el papel internacional a pesar de la decepción. «Disfruto mucho con esto. Disfruto mucho con esto. Probablemente hablaremos más después, porque ahora mismo tengo la mente totalmente centrada en Irlanda del Norte. Pero sí, es el mejor papel del mundo», añadió.
Respuesta a los rumores sobre el Celtic
Cuando se le presionó más sobre los crecientes rumores que le vinculaban con un regreso a Glasgow, Bellamy se mantuvo algo enigmático, pero reiteró su amor por su país. «Esto es lo mejor. Esto es lo mejor», afirmó. «Nada podrá compararse jamás con este [trabajo]. ¿Por qué iba a querer dejarlo atrás?».
Sin embargo, no llegó a comprometerse de forma definitiva a quedarse a largo plazo, dejando la puerta ligeramente entreabierta para posibles pretendientes. «No lo haré. Pero, además, ¿es el momento [de hablar de ello]? No lo sé. No sé qué más puedo decir. Es muy intenso. Disfruto mucho haciendo esto», concluyó Bellamy.
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La pugna por el puesto de entrenador en Parkhead
Bellamy se ha situado como favorito en las casas de apuestas para ocupar el puesto en el Celtic, por delante de otros candidatos de renombre. Actualmente compite con figuras como Robbie Keane y Roberto Martínez, mientras la directiva del club, con sede en Lennoxtown, busca consolidar sus planes para la próxima temporada tras el paso temporal de O'Neill.
Mientras tanto, sin embargo, dirigirá a Gales en un partido amistoso contra Irlanda del Norte, que tampoco logró clasificarse para la final de la repesca.