Craig Bellamy habla sobre su futuro en Gales mientras crecen los rumores sobre su posible fichaje por el Celtic tras la derrota en la repesca del Mundial

Tras la derrota, Bellamy se mostró sincero sobre el desgaste emocional de las últimas dos semanas. «Siempre es difícil cuando no consigues tu objetivo», afirmó. «La semana que viene será una semana vacía, porque tenía muchas ganas de ir a Salt Lake City y, sinceramente, creía que eso iba a suceder. Así que la decepción ha sido mayor de lo que esperaba. Pero la energía para volver a centrarme y querer intentarlo de nuevo... Sin duda, sigue ahí».

El galés siguió expresando su pasión por el papel internacional a pesar de la decepción. «Disfruto mucho con esto. Disfruto mucho con esto. Probablemente hablaremos más después, porque ahora mismo tengo la mente totalmente centrada en Irlanda del Norte. Pero sí, es el mejor papel del mundo», añadió.