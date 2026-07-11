El minuto 66 del España-Bélgica decide el partido. El portero belga Thibaut Courtois, tras la pausa de hidratación, es reemplazado por Rudi García con el suplente Senne Lammens, quien, con un torpe despeje en el 88, permite el gol decisivo de Merino. El guardameta del Real Madrid, tras el partido, dio su versión.
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Courtois: «No quería salir, lo decidió García. Habría sido difícil marcarme otro gol»
LA LESIÓN
«Noté algo durante un despeje largo: nada concreto, solo una sensación. Pensé que solo era tensión en el bíceps femoral, pues ya había lanzado unos treinta balones largos —explica el portero belga a DAZN España—. Lo noté en una parada y, en el siguiente despeje, vi que empeoraba. Me senté para que me viera el médico: quería seguir, pero no podía chutar bien».
EL CAMBIO
«Le dije a García que no me sentía bien, que no podía golpear la pelota con fuerza, pero que quería seguir cinco minutos más para ver cómo evolucionaba el partido. Si no tenía que pegar muchos balones fuertes, podía lograrlo. Me dijo que, si no estaba al 100 %, me cambiaría. Es su decisión y no hay problema. Para mí también el equipo es lo primero, pero me sentía bien y creía que sería muy difícil que marcaran un segundo gol».
SOBRE LAMMENS
«Al fin y al cabo, así es el fútbol, y no deberíamos crucificar al chico: es un gran portero, ha hecho una gran temporada en el United y seguirá siendo un gran portero».
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