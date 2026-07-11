Courtois: «No quería salir, lo decidió García. Habría sido difícil marcarme otro gol»

«Le dije a García que no me sentía bien, que no podía golpear la pelota con fuerza, pero que quería seguir cinco minutos más para ver cómo evolucionaba el partido. Si no tenía que pegar muchos balones fuertes, podía lograrlo. Me dijo que, si no estaba al 100 %, me cambiaría. Es su decisión y no hay problema. Para mí también el equipo es lo primero, pero me sentía bien y creía que sería muy difícil que marcaran un segundo gol».



