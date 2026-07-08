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Falko Blöding

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¡Costó 95 millones de euros! El BVB podría fichar a una exestrella de la Bundesliga

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R. Kolo Muani

El Borussia Dortmund, subcampeón de la Bundesliga, quiere fichar al exjugador del Frankfurt Randal Kolo Muani (27), del París Saint-Germain, campeón de la Liga de Campeones.

Según Foot Mercato, el fichaje definitivo del francés por la Juventus se ha complicado y varios clubes podrían aprovecharlo. Entre ellos está el BVB, que sigue a Kolo Muani.

  • El delantero pasó la segunda vuelta de la pasada temporada cedido en la Juve. Marcó diez goles en 22 partidos y dejó buena impresión. Al parecer, quiere quedarse en Turín, y la Juve no se opone. El PSG deseaba complacerlo y facilitar su fichaje por el campeón de la Serie A.

    Sin embargo, el PSG pide 40 millones de euros, cantidad que la Juve no quiere pagar, por lo que la operación peligra. Al parecer, al club parisino «se le está acabando la paciencia». También se planteó una opción de compra con obligación de compra posterior.

    Mientras, Borussia Dortmund, Aston Villa y Crystal Palace podrían aprovechar la situación.

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  • Tottenham Hotspur v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿Posible fichaje estrella para el BVB? Randal Kolo Muani tiene contrato con el PSG hasta 2028.

    El BVB podría vender al extremo Karim Adeyemi (24) este verano: su contrato vence en 2027 y las negociaciones de renovación están estancadas.

    Además, siguen los rumores sobre la marcha del goleador Serhou Guirassy (30), vinculado desde hace semanas con el Fenerbaçe gracias a una cláusula de rescisión. En las últimas semanas ha sonado Fisnik Asllani (23), del TSG Hoffenheim, como opción para la delantera de Niko Kovac (54).

    Kolo Muani conoce bien la Bundesliga. Llegó gratis al Eintracht Fráncfort en 2022, marcó 16 goles en 36 partidos, y un año después el PSG lo fichó por 95 millones de euros. Sin embargo, en el plantel repleto de estrellas de Luis Enrique (56), el versátil delantero no cumplió las expectativas y no se hizo con la titularidad.

    En enero de 2025 fue cedido a la Juventus; la temporada anterior jugó, sin mucho éxito, cedido al Tottenham. Su contrato en París vence en 2028, y se le considera candidato a la venta.

  • Los fichajes más caros del BVB

    JugadoresPosiciónProcedenciaAñoFichaje
    Ousmane DembéléDelanteroStade Rennes201635,5 millones de euros
    Sébastien HallerDelanteroAjax de Ámsterdam202231 millones de euros
    Mats HummelsDefensaFC Bayern201930,5 millones de euros
    Jobe BellinghamCentrocampistaAFC Sunderland202530,5 millones de euros
    Jude BellinghamCentrocampistaBirmingham City202030,15 millones de euros

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