Según Sky, el equipo de la ciudad catedralicia quiere fichar a Edson Álvarez, un centrocampista defensivo y defensa central de primer nivel. El jugador, de 28 años, estuvo a punto de fichar por el BVB en 2023, pero tras su gran temporada en el Ajax se incorporó al West Ham por 38 millones de euros.
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Costó 38 millones de euros y en su día fue uno de los jugadores que más deseaba fichar el BVB. Al parecer, el 1. FC Köln prepara un fichaje espectacular
«Todo estaba acordado: el sueldo, me habían conseguido una casa e incluso se habían encargado de buscar colegios para mis hijos», declaró Álvarez hace dos años en el canal de televisión mexicano TV-Laint sobre su fichaje frustrado por el Borussia Dortmund, que «de la nada» acabó por no concretarse: «¡Aún hoy no lo entiendo!»
Según Sport Bild, el técnico Edin Terzic se opuso, aunque el director deportivo, Sebastian Kehl, ya lo daba por hecho. Finalmente el BVB renovó a Emre Can y fichó a Felix Nmecha por 30 millones.
Edson Álvarez estaría «en principio abierto» a fichar por el 1. FC Köln.
Con tres años de retraso, Álvarez podría llegar por fin a la Bundesliga. El plan del presidente del Colonia, Thomas Kessler, y del responsable de la plantilla, Tim Steidten, para ficharlo se está mostrando «difícil», pero el jugador está «abierto a un traspaso inmediato».
Steidten ya lo fichó para los Hammers entre 2023 y 2026, cuando era su director técnico. En Colonia buscan un sucesor para el mediocampista y capitán Eric Martel, quien fichó por el Mainz 05. Parece factible una nueva cesión del mexicano.
West Ham ya no contaba con él la temporada pasada: cedido en el F. C. Estambul, se perdió el resto del curso desde febrero por una operación de tobillo.
- Getty Images
Edson Álvarez, capitán de México en el Mundial, no es titular.
Álvarez se recuperó a tiempo para el Mundial con «El Tri», pero fue suplente en tres de los cinco partidos. Ingresó en el último cuarto de hora de la victoria inicial ante Sudáfrica, jugó los dos siguientes partidos completos de la fase de grupos y volvió al banquillo en los dieciseisavos contra Ecuador. Ante Inglaterra, entró en el descanso.
En la selección mexicana actuó casi siempre como defensa central, mientras que en el F. C. Barcelona lo hizo como centrocampista defensivo. En el West Ham, donde tiene contrato hasta 2028, se descarta que baje a la Championship con el club londinense, que descendió la pasada temporada por primera vez en 15 años.
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