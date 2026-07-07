Según Sky, el equipo de la ciudad catedralicia quiere fichar a Edson Álvarez, un centrocampista defensivo y defensa central de primer nivel. El jugador, de 28 años, estuvo a punto de fichar por el BVB en 2023, pero tras su gran temporada en el Ajax se incorporó al West Ham por 38 millones de euros.
Traducido por
Costó 38 millones de euros y el BVB lo quería. Ahora el 1. FC Köln negocia su fichaje
«Todo estaba acordado: el sueldo, me habían conseguido una casa e incluso se habían encargado de buscar colegios para mis hijos», declaró Álvarez hace dos años en el canal de televisión mexicano TV-Laint sobre su fichaje frustrado por el Borussia Dortmund, que «de la nada» acabó por no concretarse: «¡Aún hoy no lo entiendo!»
Según Sport Bild, el técnico Edin Terzic se opuso, aunque el director deportivo, Sebastian Kehl, ya lo daba por hecho. Finalmente el BVB renovó a Emre Can y fichó a Felix Nmecha por 30 millones.
Edson Álvarez estaría «en principio abierto» a fichar por el 1. FC Köln.
Ahora, con tres años de retraso, Álvarez podría acabar en la Bundesliga. El plan del presidente del Colonia, Thomas Kessler, y del responsable de la plantilla, Tim Steidten, para ficharlo se está revelando «difícil». Sin embargo, el jugador estaría «abierto a un fichaje inmediato» por el 1. FC Colonia.
West Ham ya no contaba con él la temporada pasada: cedido al F. C. Estambul, se perdió los últimos meses por una operación de tobillo.
- Getty Images
Edson Álvarez, capitán de México en el Mundial, no es titular.
Álvarez se recuperó a tiempo para el Mundial con «El Tri», pero fue suplente en tres de los cinco partidos. Ingresó en el último cuarto de hora de la victoria inicial contra Sudáfrica, jugó los dos siguientes partidos completos de la fase de grupos y volvió al banquillo en los dieciseisavos ante Ecuador. En la eliminación ante Inglaterra, entró en el descanso.
En la selección mexicana jugó como defensa central, mientras que en el Fenerbaçe actuó como centrocampista defensivo. En el West Ham, donde tiene contrato hasta 2028, se descarta que juegue en la Championship, pues el club londinense descendió por primera vez en 15 años.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias