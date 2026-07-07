Costó 38 millones de euros y el BVB lo quería. Ahora el 1. FC Köln negocia su fichaje

«Todo estaba acordado: el sueldo, me habían conseguido una casa e incluso se habían encargado de buscar colegios para mis hijos», declaró Álvarez hace dos años en el canal de televisión mexicano TV-Laint sobre su fichaje frustrado por el Borussia Dortmund, que «de la nada» acabó por no concretarse: «¡Aún hoy no lo entiendo!»

Según Sport Bild, el técnico Edin Terzic se opuso, aunque el director deportivo, Sebastian Kehl, ya lo daba por hecho. Finalmente el BVB renovó a Emre Can y fichó a Felix Nmecha por 30 millones.