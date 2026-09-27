A continuación, las palabras del exdefensa, nacido en 1966, tal y como las recoge MilanNews.it: "Hacen falta ideas claras, no creo que haya más espacio para algunos de nosotros. Está claro que yo nunca he cerrado la puerta, porque si pienso que a los 55 años fui a ser comisario de la federación, es la demostración de que me mantengo abierto a cualquier cosa, pero no creo que vaya a suceder. Sinceramente, yo no los busco y no creo que ellos me busquen a mí, en definitiva".