Costacurta: "El Milan se ha movido bien, pero el nuestro era el que más gastaba en Europa"

Alessandro 'Billy' Costacurta, exdefensa y hoy comentarista de Sky, habla con el Corriere dello Sport.
EL MILAN
"Después de un inicio bastante extraño, se han movido bien. Han fichado a un gran defensa como Gila, a un buen delantero como Gonçalo Ramos, que trabaja mucho para el equipo, y han renovado a Modric, que vale como un fichaje. Y además me gusta Amorim: tras la muerte de Baresi recordó su legado y eso me gustó; es un entrenador que puede devolver la ilusión. Los nuevos son buenos, el equipo es bueno, ahora hace falta que los del año pasado suban el nivel. Así el Milan podrá volver a la Champions. ¿Qué le falta a este Milan para volver a los niveles del vuestro? Nosotros teníamos una propiedad que gastaba más que nadie en Europa. Ahora no está entre las diez primeras y eso también se nota en la elección equivocada de algunos jugadores, que han sido la gran decepción de los dos últimos años. Hay que entender si ha sido un problema de carácter o de ambiente. Cuando la situación se complicó se derrumbaron a nivel mental, mira el final de la última liga: yo la tomo con ellos, más que con el entrenador o la propiedad".