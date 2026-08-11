¿Tienes más de 18 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

Goal.com
En directoEntradas
Cardinale Grafica Milan
Gianluca Minchiotti

Traducido por

Costacurta: "El Milan se ha movido bien, pero el nuestro era el que más gastaba en Europa"

AC Milán
Fichajes
Serie A

Habla el exdefensa del AC Milan

Alessandro 'Billy' Costacurta, exdefensa y hoy comentarista de Sky, habla con el Corriere dello Sport.


EL MILAN

"Después de un inicio bastante extraño, se han movido bien. Han fichado a un gran defensa como Gila, a un buen delantero como Gonçalo Ramos, que trabaja mucho para el equipo, y han renovado a Modric, que vale como un fichaje. Y además me gusta Amorim: tras la muerte de Baresi recordó su legado y eso me gustó; es un entrenador que puede devolver la ilusión. Los nuevos son buenos, el equipo es bueno, ahora hace falta que los del año pasado suban el nivel. Así el Milan podrá volver a la Champions. ¿Qué le falta a este Milan para volver a los niveles del vuestro? Nosotros teníamos una propiedad que gastaba más que nadie en Europa. Ahora no está entre las diez primeras y eso también se nota en la elección equivocada de algunos jugadores, que han sido la gran decepción de los dos últimos años. Hay que entender si ha sido un problema de carácter o de ambiente. Cuando la situación se complicó se derrumbaron a nivel mental, mira el final de la última liga: yo la tomo con ellos, más que con el entrenador o la propiedad".


  • LA CHAMPIONS

    "El PSG es el equipo más fuerte que hay en Europa y quizá en el mundo de los últimos dos años. Luis Enrique hace que los jugadores den el cien por cien. Veo a jugadores sensacionales como Dembelé, Barcola, Doué correr como locos y entiendo que creen de verdad ciegamente en su entrenador. ¿Cuándo volveremos a ver a un equipo italiano ganar la Champions? Es solo una cuestión de inversiones, pero dominar como en 2003, con tres equipos italianos en semifinales, creo que no volverá a suceder nunca. Puede pasar que algún club italiano vuelva a luchar en la élite, como le ha sucedido al Inter, pero no antes de seis o siete años. Ahora mismo hay al menos siete equipos más fuertes que el Inter: PSG, Bayern, Arsenal, City, Liverpool, Barça y Real».


    LAS DECISIONES DE LA SELECCIÓN

    "¿Mancini? Creo que la mejor solución era Conte. En el momento en que fue elegido Maldini, yo era muy optimista porque él y Leonardo se complementan y ven cosas que nosotros no vemos. En Pirlo veo cosas que otros no tienen, si fue elegido por ellos había algo que nosotros no veíamos. Yo les habría dado confianza y habría seguido con Paolo y Leo, pero conozco a Malagò y sé que sabe sacar lo mejor de sí mismo".


    • Anuncios

    ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
Amistosos
Manchester United crest
Manchester United
MUN
AC Milán crest
AC Milán
MIL