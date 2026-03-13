Costacurta: «El Inter ganará el Scudetto; la derrota ante el Bodo ha sido más dura que la del derbi. El Milan necesita a alguien como Baresi. ¿Bastoni? Dejémoslo en paz, tiene que llevarnos al Mundial»

Por último, un comentario sobre lo que está viviendo Bastoni: «Siempre ha sido así. Cuando alguien hace un gesto de ese tipo, el público reacciona como le parece. Él ha pedido perdón y se ha dado cuenta, eso me ha gustado; pero el público... ¡A las grandes estrellas las abuchean en La Scala, eh! El de Bastoni fue un mensaje, pidió perdón: todos nos hemos equivocado y me molesta quien señala con el dedo como si hubiera un ángel que nunca se ha equivocado. Pero el público es el público: cuando alguien hace un gesto así, los silbidos se vuelven normales. Pero me parece que él lo está llevando bastante bien, sinceramente… Lo único que Bastoni no querría ahora es un premio al juego limpio o algo por el estilo. Cuanto menos se hable de ello, mejor le irá en la selección: en mi opinión es una tontería, pero no para Bastoni... Dejémoslo en paz, que tiene que llevarnos al Mundial».