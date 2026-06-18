Por este motivo, Wahi, titular en el debut de Costa de Marfil ante Ecuador, tuvo que quedarse en la sede del equipo en Estados Unidos, mientras sus compañeros viajaban a Canadá para enfrentar a Alemania el sábado.





Sin embargo, por la tarde obtuvo el visado para entrar en Canadá y se unirá a su selección para el partido contra Alemania. La situación se desbloqueó tras un documento enviado por la Fiscalía de Marsella a las autoridades canadienses, que autorizaron su entrada.