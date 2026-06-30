COSTA DE MARFIL-NORUEGA





COSTA DE MARFIL





Fofana 6: no pudo hacer nada ante el disparo con la derecha de Nusa ni ante el remate a puerta vacía de Haaland.





Doué 5,5: poco activo, lo que sorprende porque es su mayor virtud.





Kossounou 5,5: Haaland es un rival complicado y apenas le crea problemas, hasta la última jugada, en la que se deja llevar por el balón y se olvida de él en el área.





Agbadou 5: principal responsable del segundo gol noruego; pierde de vista a Haaland, y eso es imperdonable.





Konan 5,5: amenaza por la izquierda y empuje, pero Berg le supera en la jugada decisiva. (en el 90'+3' entra Touré, sin nota)





Kessie 6: se ofrece en fase ofensiva, mantiene el equilibrio como un auténtico metrónomo, pero apenas logra incidir en el juego.





Sangaré 6: evita el segundo de Haaland y luego cubre.





Oulai 5: corre entre defensa y ataque sin decidirse, y al final no incide en ninguna fase. (a partir del 61' Diallo 7,5: salva sobre la línea el segundo gol de Heggem y, acto seguido, dribla a medio rival y marca el empate. Segundo tanto en el Mundial para el ex del Atalanta, clave para su equipo. ¿Por qué se quedó fuera?)





Y. Diomande 6: técnica y velocidad, peligro constante, aunque brilla a ratos. (desde el 90'+3' Guessand s. n.)





Bonny 5: debería ser la punta de lanza, pero se le ve poco y sus compañeros lo dejan solo. Cierra un Mundial decepcionante. (desde el 61' Wahi 5,5: nerviosismo y energía, pero en el área pasa desapercibido)





Pepe 6,5: recupera nivel, aporta desborde y crea peligro, aunque falla el empate ante Nyland y solo con Diallo encuentra apoyo. (desde el 87' Diakite sinnota)





Sel. Faé 6: su equipo intenta construir, recibe el primer disparo y sufre. En la segunda parte baja el ritmo, pero iguala gracias a Diallo, quien no podía quedarse fuera. ¿Por qué no fue titular? Se lleva un aprobado por la reacción.







