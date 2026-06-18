La Federación de Fútbol de Costa de Marfil, citando informaciones de The Athletic, informó que al delantero del Eintracht de Fráncfort —cedido la pasada temporada al Niza— se le denegó el visado para entrar en Canadá, donde el sábado jugaría contra Alemania en Toronto, debido a una investigación por presunto amaño de partidos. La Federación de Costa de Marfil aclaró: «Hasta la fecha no se le ha notificado oficialmente ningún procedimiento en su contra. Elye Wahi sigue siendo una pieza importante de la selección nacional de Costa de Marfil».