La clave es fijar el valor del Inter tras restar sus deudas, no el de hoy, que superaría lo que Zhang debe a Oaktree. Aunque el patrimonio neto sea negativo, el valor de una empresa no es su resultado contable, sino su capacidad de generar beneficios y caja. En el fútbol se suele multiplicar los ingresos operativos, método simple pero aceptado. Un colegio de peritos probablemente promediará varios métodos: si el valor supera los casi 400 millones de deuda, la diferencia iría a Zhang. Los fondos buscan rendimientos anuales del 14 % al 15 %, así que revalorizar los activos es una carrera contra el tiempo con un coste muy elevado; además, un litigio que aumente el precio reduce sus márgenes de beneficio.



