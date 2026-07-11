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Corsport - Inter: Zhang demanda a Oaktree; el litigio alcanza 450 millones, ¿qué puede pasar?

El antiguo propietario del Nerazzurro lleva el fondo a los tribunales.

Steven Zhang demanda a Oaktree: según el Corriere dello Sport y otras fuentes, el expropietario del Inter habría iniciado un litigio con el fondo estadounidense por hasta 450 millones de euros.



  • LOS LITIGIOS

    Dos años después de comprar el Inter, la operación podría costar más de lo previsto a Oaktree si prosperan las demandas en Luxemburgo del expresidente Zhang. Su reclamación no carece de fundamento: en abril de 2024 venció el préstamo de 250 millones concedido tres años antes por Oaktree a Zhang, que había crecido hasta unos 400 millones por la capitalización de intereses al 12 %. Al no poder devolverlo, Oaktree ejecutó la garantía sobre las acciones del club.



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  • LA LEY DE LUXEMBURGO

    En Luxemburgo, el acreedor puede tomar posesión inmediata de los bienes embargados sin subasta judicial, por lo que muchas operaciones se estructuran a través de sociedades luxemburguesas; así ocurrió cuando Elliott tomó el Milan tras la insolvencia de Yonghong Li. No obstante, el deudor solo responde por la diferencia entre el valor del bien y la deuda, pues el acreedor solo puede satisfacer su crédito, no enriquecerse. Es el llamado «pacto marciano», principio admitido en todos los ordenamientos jurídicos de los países civilizados.





  • LA SOLICITUD

    La clave es fijar el valor del Inter tras restar sus deudas, no el de hoy, que superaría lo que Zhang debe a Oaktree. Aunque el patrimonio neto sea negativo, el valor de una empresa no es su resultado contable, sino su capacidad de generar beneficios y caja. En el fútbol se suele multiplicar los ingresos operativos, método simple pero aceptado. Un colegio de peritos probablemente promediará varios métodos: si el valor supera los casi 400 millones de deuda, la diferencia iría a Zhang. Los fondos buscan rendimientos anuales del 14 % al 15 %, así que revalorizar los activos es una carrera contra el tiempo con un coste muy elevado; además, un litigio que aumente el precio reduce sus márgenes de beneficio.


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