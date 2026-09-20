CorSport - Inter, la bronca de Chivu al equipo: las paredes del Olímpico temblaron en el descanso

El Inter salió del estadio Olímpico de Roma y del gran partido contra el equipo de Gian Piero Gasperini con un empate 2-2 remontando que puede hacer sonreír a los aficionados interistas, sobre todo por cómo se había puesto el encuentro.

Al final del primer tiempo, el Inter se había visto por detrás en el marcador, por enésima vez esta temporada, con dos goles de desventaja (doblete de Manu Kone) debido al enésimo mal arranque en este inicio de curso. En el descanso llegó la sacudida y, al término del partido, Cristian Chivu no quiso revelar qué le dijo al equipo

El Corriere dello Sport, sin embargo, ha revelado que el tono del discurso del entrenador rumano estuvo de todo menos sereno.