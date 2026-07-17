Corsera, Rocchi, en una conversación interceptada con Andrea Butti: «Lo trataba como si fuera un aficionado del Inter». «No nos mandéis a Doveri, nos da mala suerte y con él no ganamos una m***»

En su declaración ante la Fiscalía de Milán, Gianluca Rocchi describió así su vínculo con Butti: «Butti es un aficionado y lo trato como tal, aunque ocupe un cargo institucional». Las acusaciones del fiscal Ascione y su equipo se basan en una llamada previa a la vuelta de la semifinal de la Copa de Italia entre el Inter y el Milan, en abril de 2025: «Solo no me envíes más a Doveri para pitar al Inter, da muy mala suerte, con él nunca ganamos». Pese a ello, Doveri —árbitro considerado “indeseable” para el Inter— fue designado para ese derbi, lo que, según los magistrados, buscaba “ocultar” su posible presencia en la final de la Copa de Italia.