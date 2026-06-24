Según el Corriere della Sera, ayer Marco Palestra y el Atalanta escogieron la oferta del Chelsea sobre la del Inter. Por la tarde se reunió el Inter con el jugador y su agente, Lucci. Después se conectó el Chelsea por videollamada para que Palestra hablara con Xabi Alonso. Además del aspecto técnico, los “blues” ofrecieron 5 millones de euros por 5 años.
Calciomercato/Getty Images
Traducido por
Corriere - Entre bastidores del gimnasio: la videollamada con Xabi Alonso y el malestar del Inter
XABI ALONSO DA EN EL CLAVE
La llamada de Xabi Alonso ha cambiado las reglas. Ayer por la tarde Palestra contactó con Percassi para aceptar ambas ofertas y dejar la decisión en manos del Atalanta. Rechazó los 45 millones, más 5 en bonificaciones y un porcentaje de futura reventa del Inter, y optó por la propuesta londinense, favorecida por sus buenas relaciones.
Xabi Alonso ha tocado las teclas adecuadas para ganar un emocionante duelo en el mercado de fichajes, concluye el Corriere della Sera, que destaca cómo la jornada de ayer y la negociación han provocado «irritación en las oficinas milanesas de Marotta y Ausilio».