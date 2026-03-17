Corriere dello Sport – Massa se lleva la máxima puntuación en el Como-Roma: premiado a pesar de la dudosa expulsión de Wesley

No cesan las polémicas sobre la actuación arbitral en una jornada —la vigésimo novena de la Serie A— en la que se han producido varios partidos controvertidos y diversos errores por parte de nuestros árbitros. Tras lo ocurrido en el Inter-Atalanta, también el partido de desempate de la Champions entre el Como y la Roma se vio marcado por algunos incidentes al límite y por algunos errores evidentes. Sin embargo, al igual que le ocurrió al árbitro de San Siro —Manganiello—, también el de Sinigaglia —Massa— ha recibido una calificación excelente por su actuación.
Así lo escribe el Corriere dello Sport, según el cual el árbitro de Imperia habría recibido una puntuación de 8,70, la máxima posible. Criticado por la precipitada y, para muchos comentaristas, injusta expulsión de Wesley, Massa habría convencido, por el contrario, a sus superiores, quienes, de hecho, elogiaron su actuación, comparándola con la de Guida en el partido Lazio-Milan.