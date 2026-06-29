El mercado de fichajes del Inter, campeón de Italia, ha arrancado de forma inesperadamente discreta. Tras renovar a Cristian Chivu hasta 2028, el club nerazzurro se enfrenta a un estancamiento provocado por las estrictas restricciones presupuestarias de Oaktree y por las dificultades en algunas ventas (Bastoni, Frattesi, además de Pavard y Asllani, que regresan de sus respectivas cesiones) para aumentar la caja disponible para Beppe Marotta y Piero Ausilio. Tras descartar a Marco Palestra y Nico Paz, y con retrasos en los frentes de Solet y Curtis Jones, aparece un nuevo nombre en el horizonte nerazzurro.
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Corriere dello Sport - El punto muerto con el Liverpool por Curtis Jones abre la puerta a Pisilli: su valor de mercado y la postura de la Roma
LA ALTERNATIVA A CURTIS JONES
Según Il Corriere dello Sport, Liverpool ofrece unos 40 millones por el centrocampista de 2001, vinculado también con Arsenal y Nottingham Forest pese a que su contrato vence en un año. El Inter, que no ha ofrecido más de 20 millones más bonificaciones, ya busca alternativas como el romanista Niccolò Pisilli. Joven (2004), italiano y ya en la órbita de la selección, con un salario mucho más asequible que el que pide Curtis Jones para dejar la Premier —cobra 2,5 millones netos—, se ajusta al perfil técnico que busca Chivu y al tope financiero impuesto por la propiedad nerazzurra. La propiedad no pone trabas en operaciones hasta 25 millones, mientras que las superiores necesitan la luz verde del fondo estadounidense.
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VINCULADO A LA ROMA
Niccolò Pisilli ha progresado mucho este año con Gian Piero Gasperini: 34 partidos, 4 goles y 4 asistencias, sobre todo en la segunda vuelta. Es canterano giallorosso y se siente muy unido a Roma y a la Roma. Su contrato vence en junio de 2029 y su deseo es quedarse para jugar la Liga de Campeones con el equipo de su ciudad.
ROMA, ENTRE EL OBJETIVO DE LOS 60 MILLONES Y LA MULTA DE LA UEFA
¿Cuánto se necesita para los Pisilli?
Según «Il Corriere dello Sport», la única duda es si el equipo de la capital está dispuesto a ceder a un jugador clave para cumplir con el Fair Play Financiero de la UEFA. En las últimas semanas han sonado Mate Svilar, Evan N'dicka, Manu Koné y Matías Soulé, pero ninguna oferta ha convencido a la familia Friedkin, que no quiere malvender a sus mejores jugadores. Aunque ha dicho que no le importa quedarse corta de los 60 millones en plusvalías antes del 30 de junio y asumir nuevas sanciones, la Roma podría ceder a Pisilli al Inter si llega una oferta de 25 millones más bonificaciones, superando así los 30 millones.