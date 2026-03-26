La marcha de Momo Salah del Liverpool plantea inevitablemente varias preguntas sobre el futuro de la estrella egipcia, que aún tiene por delante una carrera de un nivel más que aceptable. ¿A dónde puede ir? En términos generales, las opciones más concretas apuntan al oeste, a Estados Unidos, y al este, a Arabia Saudí, y sería esta última la pista que, por ahora, parece estar cobrando más fuerza.

El Corriere dello Sport explica que los clubes que más se han movido de cara al mercado de verano son el Al-Hilal, entrenado por Simone Inzaghi, el Al Qadsiah del delantero Mateo Retegui y el Al-Ittihad del exentrenador del Milan Sergio Conceiçao. Este último club se lo tomaría especialmente en serio y tendría preparada una oferta de dos años por 100 millones de euros. En tal caso, sin embargo, la llegada de Salah implicaría una salida: vuelve a estar de moda para el Inter Moussa Diaby, nombre que ya se barajó en el pasado mercado de invierno.