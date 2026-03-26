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Corriere dello Sport - Al-Ittihad se interesa por Salah: ¿el fichaje del egipcio en Arabia impulsará la llegada de Diaby al Inter este verano? El panorama

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La marcha de Momo Salah del Liverpool plantea inevitablemente varias preguntas sobre el futuro de la estrella egipcia, que aún tiene por delante una carrera de un nivel más que aceptable. ¿A dónde puede ir? En términos generales, las opciones más concretas apuntan al oeste, a Estados Unidos, y al este, a Arabia Saudí, y sería esta última la pista que, por ahora, parece estar cobrando más fuerza.

El Corriere dello Sport explica que los clubes que más se han movido de cara al mercado de verano son el Al-Hilal, entrenado por Simone Inzaghi, el Al Qadsiah del delantero Mateo Retegui y el Al-Ittihad del exentrenador del Milan Sergio Conceiçao. Este último club se lo tomaría especialmente en serio y tendría preparada una oferta de dos años por 100 millones de euros. En tal caso, sin embargo, la llegada de Salah implicaría una salida: vuelve a estar de moda para el Inter Moussa Diaby, nombre que ya se barajó en el pasado mercado de invierno.

  • NECESIDAD DE CAMBIAR

    En enero, la idea era añadir una nueva variable al ataque. Y el francés había acogido muy favorablemente la propuesta del Inter. En definitiva, se había llegado a un acuerdo que, sin embargo, se topó con la resistencia del Al-Ittihad ante la propuesta de cesión con opción de compra. El objetivo es contar con un jugador que aporte imprevisibilidad, que permita modificar la configuración de la línea de ataque hacia el famoso 3-4-2-1 que no llegó a cuajar en verano y que, con el marcador a favor, en los últimos compases del partido, permita hacer daño al contraataque.  

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  • FORMULA POSIBLE

    El Al-Ittihad invirtió en 2024 nada menos que 60 millones para fichar a Diaby del Aston Villa: hay que llegar a un acuerdo, pero la posible llegada de Salah podría facilitar mucho el camino de vuelta a Europa desde la Saudi Pro League, siguiendo el deseo expresado por el francés nacido en 1999. ¿Cuál es la idea de la estrategia? El primer intento debería ser de nuevo una cesión, quizá con la inclusión de alguna cláusula que haga obligatoria la compra. Después —concluye el Corriere dello Sport— también deberá aportar su granito de arena el delantero francés, presionando para salir del club con aún más fuerza que la que demostró el pasado mes de enero.

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