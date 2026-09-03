Corriere della Seria - Ausilio y la «renovación ofensiva»: Inter, sorprendida por cuánto había ofrecido

El fondo estadounidense, escribe el Corriere della Sera, considera haber hecho el máximo. En viale della Liberazione se han quedado sorprendidos: la ruptura se ha consumado. Ayer llegó la oficialidad de la despedida, con las palabras de Ausilio: "Después de 28 años inolvidables, ha llegado el momento más difícil: despedirme de lo que para mí nunca ha sido un simple equipo, sino una segunda piel -escribió Ausilio a través de la web oficial del Inter-. En casi tres décadas le he dado al Inter cada segundo de mi vida, cada energía, cada latido. El Inter está en mi sangre, es el aire que he respirado cada día. Mi agradecimiento más profundo y emocionado es para vosotros, aficionados, el alma palpitante de esta camiseta, que me habéis acompañado y apoyado en este viaje infinito. Gracias a las propiedades, directivos y colaboradores, que a lo largo de los años me han dado confianza, dándome el honor de dirigir el área deportiva de este gigante del fútbol mundial. Y gracias a todos los entrenadores, jugadores, campeones inmensos y hombres de verdad, que con su talento y su sudor han alzado al cielo trofeos que quedarán para siempre esculpidos en la historia de este club, como la Segunda Estrella del Inter. Dejo este cargo, pero nunca podré separarme de estos colores. Hoy no se cierra solo un capítulo profesional: se separa un trozo de mi alma de aquello que más he amado. Gracias, Inter".