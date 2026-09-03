¿Qué pasó realmente entre el Inter y Piero Ausilio? El director deportivo ha dejado la que ha sido su casa en los últimos 28 años porque no encontró un acuerdo para la renovación del contrato que vence en 2027. Según el Corriere della Sera , en el último año ha percibido 1,5 millones de euros de salario, algo más de los 1,3 que cobraba en los últimos años. El club le había propuesto una renovación que, sin embargo, el director deportivo consideró ofensiva: es decir, la ampliación de un año, hasta 2028, ajustándose al vencimiento de los contratos de los integrantes del cuerpo técnico, con una oferta salarial ligeramente superior. Es decir, 1,4 más bonus. Ausilio se sintió poco valorado, ya que esperaba una prolongación de contrato más larga y, sobre todo, en otras cifras. Según algunas indiscreciones, habría querido un contrato de tres años con un aumento de 300.000 euros.
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Corriere della Seria - Ausilio y la «renovación ofensiva»: Inter, sorprendida por cuánto había ofrecido
Inter sorprende
El fondo estadounidense, escribe el Corriere della Sera, considera haber hecho el máximo. En viale della Liberazione se han quedado sorprendidos: la ruptura se ha consumado. Ayer llegó la oficialidad de la despedida, con las palabras de Ausilio: "Después de 28 años inolvidables, ha llegado el momento más difícil: despedirme de lo que para mí nunca ha sido un simple equipo, sino una segunda piel -escribió Ausilio a través de la web oficial del Inter-. En casi tres décadas le he dado al Inter cada segundo de mi vida, cada energía, cada latido. El Inter está en mi sangre, es el aire que he respirado cada día. Mi agradecimiento más profundo y emocionado es para vosotros, aficionados, el alma palpitante de esta camiseta, que me habéis acompañado y apoyado en este viaje infinito. Gracias a las propiedades, directivos y colaboradores, que a lo largo de los años me han dado confianza, dándome el honor de dirigir el área deportiva de este gigante del fútbol mundial. Y gracias a todos los entrenadores, jugadores, campeones inmensos y hombres de verdad, que con su talento y su sudor han alzado al cielo trofeos que quedarán para siempre esculpidos en la historia de este club, como la Segunda Estrella del Inter. Dejo este cargo, pero nunca podré separarme de estos colores. Hoy no se cierra solo un capítulo profesional: se separa un trozo de mi alma de aquello que más he amado. Gracias, Inter".
- Getty Images Sport
Baccin, ascendido
En su lugar, el Inter ha elegido una solución interna, Dario Baccin: “Dario Baccin, que trabaja en estrecho contacto con el Primer Equipo y con el Área Técnica, desempeñará desde hoy el cargo de Chief Sport Officer”, se lee en la nota oficial del club.
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