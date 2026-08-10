Un domingo bestial. Así fue el que vivió ayer Giovanni Malagò, presidente de la FIGC. El Corriere della Sera cuenta algunos entresijos de la jornada vivida ayer por el jefe de la Federación Italiana de Fútbol, iniciada con la lectura de la entrevista concedida por Paolo Maldini precisamente al Corsera y terminada con la polémica a distancia con el CONI respecto al nombramiento de Diana Bianchedi como jefa de delegación de Italia.
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Corriere della Sera: Malagò, disgusto y amargura por la entrevista de Maldini. Y no avisa a Mancini ni a Ranieri por Bianchedi
Decepción y amargura por la entrevista de Maldini
En lo que respecta a la entrevista de Maldini, el Corriere cuenta que hubo una frase por encima de todas que había llamado la atención del presidente de la FIGC: "Malagò no cumplió lo pactado". Palabras que provocaron disgusto y amargura -se lee en el diario- y que el número uno de la FIGC no esperaba, si es cierto que él mismo en la Gazzetta había contado que quería reunirse con Maldini después de las vacaciones. Quizá a estas alturas ya no haga falta. Y quizá, concluye el Corriere, la entrevista haya reforzado en Malagò la idea de que hizo bien en alejarse de un personaje tan poco inclinado al diálogo.
Bianchedi: Malagò no avisa a Mancini y Ranieri
Y luego está el caso Bianchedi. El Corriere della Serarevela que el presidente Buonfiglio fue informado por Malagò solo a las 21.00 del sábado por la noche y por la propia Bianchedi ayer por la mañana, una vez hecho el «anuncio». Malagò actuó por su cuenta -añade el diario-, ni siquiera habló con Mancini ni con Claudio Ranieri. Es un movimiento que también pilló por sorpresa a muchos (¿todos?) componentes federativos. El presidente de la FIGC está convencido de que no hay problemas.
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