La crisis de la Juventus reabre inevitablemente el debate sobre el futuro del banquillo. Luciano Spalletti, sexto entrenador de la Juventus en los últimos ocho años, se enfrenta a una situación cada vez más delicada, entre resultados decepcionantes, tensiones en el vestuario y dudas sobre la solidez del grupo. El club, al menos por ahora, mantiene su confianza en el técnico, pero el destino de la temporada podría depender de los próximos resultados.





Según informó el Corriere della Sera, el club aún no habría iniciado contactos para buscar un posible sustituto. La prioridad sigue siendo respaldar a Spalletti, aunque el técnico necesita recuperar la cohesión del grupo y los resultados para disipar las dudas sobre su futuro.





No solo preocupa la posición en la clasificación, sino también el ambiente dentro del equipo. Las declaraciones de Gleison Bremer, las reacciones de Francisco Conceição ante las sustituciones y la gestión de Andrea Cambiaso son señales de que la relación entre el entrenador y el grupo necesita recuperar el equilibrio. También pesan los números: 65 puntos sumados de 108 posibles, con una media de 1,81 por partido, ligeramente superior a la registrada por Thiago Motta e Igor Tudor.



