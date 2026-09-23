Cucurella ha restado importancia a las preocupaciones sobre el ritmo de trabajo del Madrid tras un complicado inicio de su campaña en La Liga. El defensa respondió rápidamente a las estadísticas que sugieren que el Real Madrid es actualmente el equipo que menos distancia recorre en la máxima categoría del fútbol español.

Hablando mientras estaba concentrado con la selección española, el lateral argumentó que el intenso escrutinio se debe únicamente a los resultados. Cucurella cree que las críticas solo existen por sus recientes derrotas de alto perfil ante el Atlético y el Betis.

La estrella del Madrid insiste en que a sus compañeros no les falta esfuerzo. Sigue confiando en que el debate en curso sobre su rendimiento físico es, en gran medida, una sobrerreacción de los medios.