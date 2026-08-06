Detrás del regreso de Correa está sobre todo la firme determinación del presidente Juan Sebastián Verón, también ex de Lazio, Inter y Sampdoria (además de Parma). El excentrocampista, auténtico emblema de Estudiantes, apostó con convicción por devolver al talentoso argentino al club rojiblanco. Entre ambos también existe un vínculo personal: Verón, de hecho, fue compañero de equipo de Correa en los inicios de su carrera, contribuyendo a su crecimiento en la cantera y en el primer equipo del club.





Un papel decisivo también lo desempeñó Alessandro Lucci, agente del delantero: como informa Gianluca Di Marzio, Lucci trabajó para reducir la distancia entre Estudiantes y Botafogo, facilitando el acuerdo económico entre las partes y haciendo posible el regreso de su representado al equipo de su corazón.





Para Correa se trata de un nuevo comienzo tras un largo recorrido en el fútbol europeo. Llegó a Italia en 2015 de la mano de la Sampdoria y después se consolidó en la Lazio, antes de fichar por el Inter, donde vivió temporadas marcadas por altibajos. Ahora, la decisión de volver a Estudiantes representa la oportunidad de recuperar continuidad, entusiasmo y el calor de la afición que lo vio dar sus primeros pasos en el gran fútbol.







