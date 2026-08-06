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Gianluca Minchiotti

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Correa vuelve a casa: Estudiantes de Verón vuelve a abrazar al Tucu

J. Correa
Inter Milán
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El delantero argentino regresa al equipo que le lanzó y se reencuentra con Verón

Joaquín Correa está listo para cerrar el círculo de su carrera. Después de los años pasados en Europa con las camisetas de Lazio, Inter y Sampdoria, el delantero argentino está ya a un paso de regresar a Estudiantes, el club que lo lanzó al fútbol profesional antes de su traspaso a Italia. Un regreso de fuerte valor simbólico, destinado a devolver al "Tucu" allí donde todo había comenzado.


La operación está ya en su recta final. Estudiantes está ultimando con Botafogo el acuerdo para el traspaso definitivo del futbolista nacido en 1994, que, una vez completados los últimos trámites, firmará un contrato de dos años con el club de La Plata. La voluntad del jugador de regresar a su país ha tenido un peso importante en la negociación, acelerada en las últimas horas hasta llegar al acuerdo definitivo.


  • El impulso de Verón

    Detrás del regreso de Correa está sobre todo la firme determinación del presidente Juan Sebastián Verón, también ex de Lazio, Inter y Sampdoria (además de Parma). El excentrocampista, auténtico emblema de Estudiantes, apostó con convicción por devolver al talentoso argentino al club rojiblanco. Entre ambos también existe un vínculo personal: Verón, de hecho, fue compañero de equipo de Correa en los inicios de su carrera, contribuyendo a su crecimiento en la cantera y en el primer equipo del club.


    Un papel decisivo también lo desempeñó Alessandro Lucci, agente del delantero: como informa Gianluca Di Marzio, Lucci trabajó para reducir la distancia entre Estudiantes y Botafogo, facilitando el acuerdo económico entre las partes y haciendo posible el regreso de su representado al equipo de su corazón.


    Para Correa se trata de un nuevo comienzo tras un largo recorrido en el fútbol europeo. Llegó a Italia en 2015 de la mano de la Sampdoria y después se consolidó en la Lazio, antes de fichar por el Inter, donde vivió temporadas marcadas por altibajos. Ahora, la decisión de volver a Estudiantes representa la oportunidad de recuperar continuidad, entusiasmo y el calor de la afición que lo vio dar sus primeros pasos en el gran fútbol.



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