¿Corre Gudmundsson el riesgo de ser traspasado? La postura del club viola respecto al islandés

Ante el abandono, todos estamos en el mismo barco: incluso la mente más lúcida puede derrumbarse cuando se da cuenta de que no es querida. ¿Por qué, entonces, iba a ser una excepción Albert Gudmundsson? Sin embargo, el regreso de Manor Solomon ha puesto en tela de juicio el papel del islandés dentro del equipo dirigido por Paolo Vanoli. Una decisión comprensible, teniendo en cuenta las recientes actuaciones poco convincentes del número 10 de la Fiorentina.
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GUDMUNDSSON, EN EL PUNTO DE MIRA
Hay que decir, sin embargo, que, si nos fijamos en las cifras (9 goles y 6 asistencias en total), las críticas parecen difíciles de sostener. A pesar de ello, su actitud deja entrever cierto descontento que, con el paso del tiempo, está agotando la paciencia de la afición.
Entonces, ¿será Solomon el titular? ¿Acabará Gudmundsson en el banquillo? El punto de partida está claro: Gudmundsson es considerado el jugador con más talento de la plantilla de Vanoli. Una convicción que nunca se ha puesto realmente en duda, primero con Pradè y luego con Paratici.
LA POSICIÓN DE LA FIORENTINA
Al mismo tiempo, sin embargo, en el Viola Park nadie tiene intención de dejarlo solo. La temporada aún está abierta, hay que asegurar la permanencia y el objetivo de la Conference League sigue vivo. Para lograrlo todo, se necesitará la mejor versión del islandés. Por eso Vanoli no parece dispuesto a relegarlo al banquillo en esta recta final.
Además del terreno de juego, también pesa el aspecto mental. En Florencia, Gudmundsson ya es bien conocido: un banquillo, para alguien acostumbrado a ser titular, difícilmente representaría el impulso necesario para reaccionar en esta recta final. Raffaele Palladino también lo intentó el año pasado, sin grandes resultados.
Hay que apoyar a Gudmundsson, valorizarlo y volver a situarlo en el centro del proyecto cuando sea necesario. Y eso es lo que Paratici y Vanoli pretenden hacer hasta junio. Después ya se verá.
¿TRANSFERENCIA EN JUNIO?
Al final de la temporada podrían darse varios escenarios. La inversión realizada por el club ha sido considerable y, por lo tanto, se necesitará una oferta igualmente importante para convencer al club de que se desprenda de él.
Por ahora, sin embargo, Albert Gudmundsson sigue siendo una pieza fundamental de esta Fiorentina, que Paolo Vanoli, con su trabajo diario, ha convertido en un grupo unido. Y, como en toda familia, nadie se queda atrás.