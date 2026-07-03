AFP
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«¡Corre 1.000 maratones!» - Por qué Cristiano Ronaldo podría tener fuerzas para una más en el Mundial 2030, según un excompañero del Manchester United que explica lo que hace único al «robot» considerado el mejor de todos los tiempos
Portugal será coanfitrión del Mundial 2030 junto con España y Marruecos.
Portugal organizará el torneo junto a España y Marruecos. Su objetivo será ofrecer un gran espectáculo, y se espera que Ronaldo desempeñe un papel importante. Aún no se sabe si volverá a calzarse las botas con las que ha batido récords.
De momento no muestra signos de bajar el ritmo: en la temporada 2025-26 ganó la Liga Profesional de Arabia Saudí con el Al-Nassr y ya suma un par de Botas de Oro en Oriente Medio, con 12 meses aún por cumplir del contrato más lucrativo de su carrera.
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1.000 goles y jugar con su hijo: a sus 41 años, Ronaldo aún tiene metas.
Podría renovar en Riad mientras CR7 persigue sus metas: llegar a 1.000 goles oficiales y jugar con su hijo Cristiano Jr.
Prolongar su carrera le acercaría a ambos objetivos y elevaría aún más su legado. Ya es el futbolista con más partidos y goles internacionales, y se ha comprometido a responder siempre que Portugal le necesite.
¿Podría volver en 2028 para la Eurocopa y, después, apuntar a otro Mundial? Aunque no ha revelado sus planes, las palabras de su hermana sobre su «último baile» no disimulan el atractivo de disputar otro gran torneo en casa.
¿Podría Ronaldo alargar su carrera para jugar su séptimo Mundial?
El cinco veces ganador del Balón de Oro ha basado su carrera en callar a los escépticos y desafiar la lógica, y se enorgullece de demostrar que sus detractores se equivocan. En el Mundial 2026 se le han planteado más dudas, pero ¿servirán solo para avivar el fuego más ardiente del deporte?
Al preguntarle a Saha, excompañero de Ronaldo en el Manchester United —en declaraciones aGOAL a través de Freebets.com—, respondió: «Ese es el problema; en algún momento tendrá que parar porque es humano. Pero juega como un robot.
Tiene un físico excepcional y una mente única; dudo que ni siquiera Messi la tenga, pues él sabe que no puede correr tanto como Cristiano y necesita el apoyo de ocho o nueve compañeros.
Cristiano no pide ayuda; simplemente dice: “Estoy en forma, tengo 35 años y marcaré con o sin apoyo”. Esa mentalidad es impresionante.
«La diferencia entre ambos es enorme. Aunque los dos son fenómenos, yo respeto más a Cristiano: sus estadísticas son de locos, corre 9,5, 10 o 11 km por partido. ¡Debe de haber completado mil maratones! Es una locura».
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Calendario de Portugal: Ronaldo se prepara para enfrentarse a España
Ronaldo se ha mantenido en plena forma física durante su carrera, que lo llevó del Sporting al Al-Nassr, pasando por Manchester United, Real Madrid y Juventus. Ha acumulado numerosos títulos, pero aún le falta uno.
La gloria en el Mundial se le ha resistido, pero su intención sigue siendo tachar ese objetivo de la lista. Portugal tendrá mucho trabajo por delante en 2026, ya que se prepara para enfrentarse a su vecina España en octavos de final, y otro fracaso por poco podría convencer a CR7 de seguir jugando hasta mediados de los 40 y más allá, hacia 2030.
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