Coqueteo con el AC Milan: Markus Krösche, del Eintracht de Fráncfort, habría tomado una decisión tras la oferta de 40 millones de euros del Milan

Krösche lleva cinco años dirigiendo el área deportiva del Frankfurt. Gracias a sus acertados fichajes, se ha consolidado como uno de los directivos más destacados de la Bundesliga.

Su continuidad es un alivio para el Eintracht, pues le aguarda mucho trabajo tras una temporada complicada. La pasada temporada el equipo se quedó fuera de las competiciones europeas, en buena medida por un error en el banquillo: el español Albert Riera, elegido en febrero como técnico favorito de Krösche, fue un fracaso total.