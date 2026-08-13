Será el estadio Druso de Bolzano el escenario del partido entre Cremonese y Sampdoria, encuentro correspondiente a los treintaidosavos de final de la Coppa Italia (programado para el próximo 17 de agosto a las 20:45, en directo por Canale 20). El estadio del Tirol del Sur, donde habitualmente juega el Sudtirol, fue elegido tras el no de la Prefectura a que el partido se disputara en Chiavari, por motivos de seguridad. El traslado fue necesario a causa de la indisponibilidad del estadio Zini de Cremona.
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Coppa Italia: por qué el Cremonese-Sampdoria se juega en Bolzano y el programa de los treintaidosavos de final
PROGRAMA DE LOS TREINTAIDOSAVOS DE FINAL
Coppa Italia 2026/27, dieciseisavos de final: programa y dónde ver los partidos en TV
Parma-Catania, viernes 14 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20
Cagliari-Arezzo, viernes 14 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1
Monza-Avellino, viernes 14 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20
Fiorentina-Benevento, viernes 14 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1
Catanzaro-Sudtirol, sábado 15 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20
Udinese-Padova, sábado 15 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1
Venezia-Modena, sábado 15 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20
Torino-Carrarese, sábado 15 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1
Frosinone-Juve Stabia, domingo 16 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20
Genoa-Ascoli, domingo 16 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1
Hellas Verona-Virtus Entella, domingo 16 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20
Lazio-Mantova, domingo 16 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1
Pisa-Empoli, lunes 17 de agosto a las 18:00. TV: Canale 20
Sassuolo-Cesena, lunes 17 de agosto a las 18:30. TV: Italia 1
Cremonese-Sampdoria, lunes 17 de agosto a las 20:45. TV: Canale 20
Palermo-Lecce, lunes 17 de agosto a las 21:15. TV: Italia 1
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