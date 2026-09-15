El Genoa, para intentar salir del todo de su mal momento; el Sudtirol, para seguir soñando. Los dos equipos se enfrentan a partir de las 18:00 en el Galileo Ferraris de Génova en la ronda de dieciseisavos de final de la Coppa Italia 2026/2027.

El conjunto rojiazul de Daniele De Rossi logró sumar en la clasificación de la Serie A con el empate ante el Frosinone, pero las tres derrotas anteriores mantienen abierto el periodo de crisis que el partido de hoy podría ayudar a superar.

Los visitantes de Daniele Possanzini, en cambio, siguen invictos esta temporada y son terceros en la Serie B con 8 puntos gracias a las dos victorias contra Entella y Catanzara y a los dos empates frente a Benevento y Modena.





Para llegar a esta ronda, el Genoa eliminó al Ascoli en los treintaidosavos de final, mientras que el Sudtirol eliminó precisamente al Catanzaro.



